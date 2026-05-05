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05.05.2026

Due colleghi si sposano e festeggiano a scuola: si sono conosciuti durante un Consiglio di Classe

Redazione
Indice
L'incontro
Docenti, matrimoni e scuola

Una bella storia che viene da Piacenza: due colleghi di un istituto superiore, una docente di inglese e un professore di scienze motorie si sono conosciuti a scuola, durante un consiglio di classe, e si sono sposati.

L’incontro

Come riporta il giornale locale Libertà, i due non si erano mai visti, nonostante lavorassero insieme nella stessa scuola da anni. Galeotto fu un consiglio di classe: dall’inverno del 2024 i due non si sono più lasciati.

I due si sono sposati a metà aprile scorso e hanno deciso di festeggiare proprio a scuola, teatro del loro incontro.

Docenti, matrimoni e scuola

Spesso i docenti decidono di passare quello che spesso viene definito il giorno più bello della loro vita proprio nel luogo in cui lavorano o con i propri studenti: tempo fa una maestra che lavora nella provincia di Bologna ma che è originaria di Enna, in Sicilia, ha voluto portare con sé la propria classe, una quarta elementare, al proprio matrimonio.

“Maestra, perché non ci porti in Sicilia con te?”: questa la domanda che i bambini, una volta saputo dell’evento, avrebbero rivolto alla maestra. I bambini non solo sono stati invitati, ma sono stati chiamati ad accompagnare la sposa all’altare.

Per la maestra, infatti, i bambini sono praticamente membri della sua seconda famiglia. Un legame davvero speciale destinato a non scomparire nel tempo. La docente insegna da loro fin da quando hanno iniziato la primaria, nel 2020.

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