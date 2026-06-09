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09.06.2026

Edilizia scolastica, siglato piano per la messa in sicurezza degli edifici. Valditara: “Garantire ad alunni e docenti spazi sicuri e accoglienti”

Redazione
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Indice
Le parole di Valditara
Calendario scolastico ed edilizia scolastica

È stato sottoscritto l’Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio e il MIM per un importante piano di investimenti destinato alla messa in sicurezza e all’adeguamento antincendio degli edifici scolastici per un importo complessivo di 360 milioni. 

Il piano si pone in continuità con tutte le misure del PNRR che ha stanziato oltre 12 miliardi per finanziare progetti su oltre 1/4 degli edifici scolastici, nonché con il recente piano specifico da 429 milioni per antincendio e messa in sicurezza. 

Le parole di Valditara

“La sicurezza delle scuole resta una priorità strategica di questo Governo sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri e accoglienti”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Il piano consentirà interventi antincendio, di messa in sicurezza, ma anche l’eliminazione delle condizioni di inagibilità totale o parziale degli edifici, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche e la bonifica di superfici contenenti amianto.

Calendario scolastico ed edilizia scolastica

“A livello nazionale abbiamo avviato la ristrutturazione di oltre 10mila plessi scolastici su un totale di 40mila“, ha detto Valditara qualche giorno fa.

Questo significa che solo una scuola su quattro nel breve periodo sarebbe in grado di affrontare cambiamenti di calendario scolastico: nel 75% dei plessi scolastici, quindi, si farebbe lezione con 40 gradi.

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