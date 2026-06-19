Crolla intero controsoffitto a scuola: tragedia sfiorata solo perché le attività didattiche sono finite

Indice Il report di Cittadinanzattiva

Tragedia sfiorata in una scuola del padovano. Nel pomeriggio di martedì 16 giugno l’intero controsoffitto dell’atrio di una scuola elementare è crollato al suolo. Non un solo pannello come purtroppo è capitato spesso in altre scuole, bensì tutto.

Come riporta Il Corriere della Sera, l’ingresso principale della scuola è inagibile in quanto letteralmente ricoperto di pannelli del controsoffitto, caduto in blocco per cause ancora in corso di accertamento. A rendere la vicenda ancor più “sconvolgente” è il fatto che i lavori di “riduzione della riverberazione” erano stati eseguiti solo nel 2018.

Ecco la nota firmata dal sindaco Adolfo Zordan: “Da una primissima analisi sembrerebbe che il cedimento sia da imputare a un concorso di fattori diversi: questi elementi sono ora al vaglio degli esperti e saranno dettagliati nella relazione tecnica ufficiale, che è in fase di redazione”.

“La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è l’assoluta priorità: per questo motivo, non appena la relazione sarà conclusa e avremo certezze scientifiche, provvederemo a comunicarvi con la massima trasparenza le cause precise dell’evento e i prossimi provvedimenti che adotteremo per il ripristino dei locali”.

Il report di Cittadinanzattiva

A proposito di edilizia a scuola, lo scorso settembre Cittadinanzattiva ha presentato alla Camera dei Deputati il XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, denunciando una situazione ancora critica per l’edilizia scolastica. Tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono verificati 71 crolli, in aumento rispetto ai 69 dell’anno precedente. A questi si aggiungono 78.365 infortuni registrati dall’INAIL nel 2024, con un incremento di 7.463 casi. Gran parte delle criticità è attribuibile alla vetustà degli edifici: il 49% delle scuole è stato costruito prima del 1976, anno dell’introduzione della normativa antisismica. Nonostante il 46% delle scuole si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità, solo il 4% ha ricevuto interventi di adeguamento sismico e il 3,8% interventi di miglioramento.

Dall’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, ottenuto grazie all’azione civica promossa dall’associazione, emerge che ancora oggi il 59% degli edifici non possiede il certificato di agibilità e il 58,36% è sprovvisto della certificazione di prevenzione incendi. Il collaudo statico manca nel 42,09% degli edifici, pari a 32.808 corpi strutturali. Sebbene circa l’80% delle scuole abbia redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Evacuazione, in alcune regioni, come l’Abruzzo, appena il 36% degli edifici ne è in regola. Cittadinanzattiva accoglie positivamente la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di includere la sicurezza tra i criteri di valutazione dei dirigenti scolastici.