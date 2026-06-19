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19.06.2026

Crolla intero controsoffitto a scuola: tragedia sfiorata solo perché le attività didattiche sono finite

Redazione
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Il report di Cittadinanzattiva

Tragedia sfiorata in una scuola del padovano. Nel pomeriggio di martedì 16 giugno l’intero controsoffitto dell’atrio di una scuola elementare è crollato al suolo. Non un solo pannello come purtroppo è capitato spesso in altre scuole, bensì tutto.

Come riporta Il Corriere della Sera, l’ingresso principale della scuola è inagibile in quanto letteralmente ricoperto di pannelli del controsoffitto, caduto in blocco per cause ancora in corso di accertamento. A rendere la vicenda ancor più “sconvolgente” è il fatto che i lavori di “riduzione della riverberazione” erano stati eseguiti solo nel 2018.

Ecco la nota firmata dal sindaco Adolfo Zordan: “Da una primissima analisi sembrerebbe che il cedimento sia da imputare a un concorso di fattori diversi: questi elementi sono ora al vaglio degli esperti e saranno dettagliati nella relazione tecnica ufficiale, che è in fase di redazione”.

“La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è l’assoluta priorità: per questo motivo, non appena la relazione sarà conclusa e avremo certezze scientifiche, provvederemo a comunicarvi con la massima trasparenza le cause precise dell’evento e i prossimi provvedimenti che adotteremo per il ripristino dei locali”.

Il report di Cittadinanzattiva

A proposito di edilizia a scuola, lo scorso settembre Cittadinanzattiva ha presentato alla Camera dei Deputati il XXIII Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, denunciando una situazione ancora critica per l’edilizia scolastica. Tra settembre 2024 e settembre 2025 si sono verificati 71 crolli, in aumento rispetto ai 69 dell’anno precedente. A questi si aggiungono 78.365 infortuni registrati dall’INAIL nel 2024, con un incremento di 7.463 casi. Gran parte delle criticità è attribuibile alla vetustà degli edifici: il 49% delle scuole è stato costruito prima del 1976, anno dell’introduzione della normativa antisismica. Nonostante il 46% delle scuole si trovi in zone sismiche ad alta pericolosità, solo il 4% ha ricevuto interventi di adeguamento sismico il 3,8% interventi di miglioramento.

Dall’aggiornamento dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica, ottenuto grazie all’azione civica promossa dall’associazione, emerge che ancora oggi il 59% degli edifici non possiede il certificato di agibilità e il 58,36% è sprovvisto della certificazione di prevenzione incendi. Il collaudo statico manca nel 42,09% degli edifici, pari a 32.808 corpi strutturali. Sebbene circa l’80% delle scuole abbia redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Evacuazione, in alcune regioni, come l’Abruzzo, appena il 36% degli edifici ne è in regola. Cittadinanzattiva accoglie positivamente la proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di includere la sicurezza tra i criteri di valutazione dei dirigenti scolastici.

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