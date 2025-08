Educazione alla cittadinanza globale: teorie e politiche educative. La ricerca di Fondazione Intercultura

Il numero 118 (III trimestre 2025) della rivista Intercultura propone una ricerca di Mattia Baiutti (ricercatore della Fondazione Intercultura) dedicata allo stato dell’arte dell’educazione alla cittadinanza globale attiva. Lo studio propone una rassegna critica del background scientifico e politico-istituzionale concernente la competenza interculturale e democratica con particolare attenzione ai temi dell’internazionalizzazione della scuola.

La ricerca costituisce l’introduzione alla sperimentazione pluriennale sulla possibilità di collegare la mobilità scolastica internazionale all’educazione civica (sperimentazione realizzata con Scuola Democratica, l’Università Bicocca, l’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola – ANP e Fondazione per la Scuola).

Chi è il cittadino? E come si educa?

Attivo, responsabile, interculturale, globale: sono solo alcuni degli aggettivi che oggi vengono associati al termine “cittadino”. Aggettivi che delineano un’idea di cittadinanza che tende ad ampliare quella maturata con la nascita e lo sviluppo degli Stati nazionali.

Dal punto di vista pedagogico e didattico, questo ampliamento solleva interrogativi rilevanti per il mondo della scuola come, ad esempio, quali sono le competenze che caratterizzano questa idea di cittadinanza? E quali metodologie didattiche sono più efficaci per svilupparle e valutarle?

La ricerca di Fondazione Intercultura prevede tre azioni

AZIONE 1: Ricerca di sfondo. Ha lo scopo di offrire una rassegna critica del background scientifico e politico-istituzionale concernente la competenza interculturale e democratica, con particolare attenzione ai temi della cittadinanza globale e dell’internazionalizzazione della scuola.

AZIONE 2: Ricerca-azione. Esplora, attraverso un’indagine empirica e un progetto pilota, quali approcci didattici e quali condizioni organizzative possano permettere alle scuole di sviluppare percorsi di educazione civica capaci di integrare e valorizzare la dimensione dell’internazionalizzazione. In particolare, l’attenzione si concentra sul ruolo della mobilità studentesca nelle scuole secondarie di II grado.

AZIONE 3: Survey. Con due scopi principali: (i) indagare i valori degli studenti che hanno partecipato a programmi di studio all’estero con Intercultura; (ii) elaborare e rendere disponibile un modello di ricerca replicabile.

Una babele di definizioni, un solo obiettivo

Nel testo pubblicato oggi da rivista Intercultura Mattia Baiutti analizza con precisione e grande accuratezza i documenti internazionali offrendo non solo un quadro terminologico comparativo che aiuta a non perdersi nella babele di definizioni dei termini più in uso (Educazione alla cittadinanza mondiale, Global education, Cittadinanza globale / Educazione alla cittadinanza globale, Global competence) ma anche utilissimi riferimenti per il dibattito italiano attorno all’insegnamento di educazione civica come disciplina trasversale.

Appare così estremamente utile la sintesi dei documenti internazionali effettuata da Eurydice nel 2017 che colloca le competenze di cittadinanza in 4 diverse aree:

Area 1: interazione efficace e costruttiva con gli altri, incluso lo sviluppo personale (fiducia in sé, responsabilità personale ed empatia); comunicazione e ascolto; e cooperazione con gli altri.

Area 2: pensiero critico, inclusi ragionamento e analisi, alfabetizzazione mediatica, conoscenza, identificazione e utilizzo delle fonti.

Area 3: agire in modo socialmente responsabile, inclusi rispetto della giustizia e dei diritti umani; rispetto degli altri esseri umani, delle altre culture e delle altre religioni; sviluppo di un senso di appartenenza; e comprensione delle problematiche relative all’ambiente e alla sostenibilità.

Area 4: agire democraticamente, inclusi rispetto dei principi democratici; conoscenza e comprensione delle istituzioni, delle organizzazioni e dei processi politici; e conoscenza e comprensione dei concetti sociali e politici fondamentali.

Il ruolo della mobilità internazionale

All’interno di questo quadro assume valenza specifica e particolare sia la mobilità studentesca internazionale (che è il cuore della proposta dell’associazione Intercultura) che la collaborazione con le istituzioni educative nazionali e sovranazionali.

Significativo, ad esempio, che linee guida dell’internazionalizzazione assunte del Ministero dell’Istruzione e del merito con Decreto Ministeriale n. 241 del 7 dicembre 2023 (link) adottino la definizione di “internazionalizzazione” tratta dalla dalla ricerca scientifica “Protocollo di valutazione Intercultura“, realizzata da Mattia Baiutti e promossa e finanziata da Fondazione Intercultura ets.

Per scaricare il Trimestrale Intercultura: link

https://www.fondazioneintercultura.org/_files/uploads/trimestrale_intercultura_n118_2025.pdf