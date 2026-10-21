Gite scolastiche, possono servire anche a potenziare le competenze Stem: la visita al laboratorio di Etna Today

In un’epoca in cui la didattica deve essere sempre più coinvolgente e interattiva, i laboratori didattici di Etna Today rappresentano un’opportunità straordinaria per docenti e studenti di ogni ordine e grado.

Quest’anno c’è una novità: il laboratorio Stem dedicato agli studenti dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, che permette di stimolare il pensiero critico e avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche in modo divertente e responsabile.

Applicando tecniche di coding e intelligenza artificiale si svolgono attività pratiche stimolando curiosità e creatività.

Attraverso attività pratiche, esperimenti e situazioni che stimolano la curiosità, i docenti possono trasformare l’apprendimento in un’esperienza coinvolgente, in cui gli studenti non si limitano ad acquisire nozioni, ma imparano a osservare, formulare ipotesi e cercare soluzioni.

Il coding e l’intelligenza artificiale diventano, in questo senso, strumenti preziosi per promuovere un apprendimento attivo e interdisciplinare, aiutando gli alunni a comprendere le potenzialità delle nuove tecnologie e a utilizzarle in modo consapevole e responsabile.

Etna Today, i laboratori didattici

Tra i laboratori proposti da Etna Today troviamo:

Ecolab – I Colori della Natura. Un laboratorio pensato per i più piccoli, dove la natura diventa fonte di ispirazione per attività creative. Attraverso giochi sociali e la realizzazione di piccoli manufatti con materiali semplici, i bambini impareranno il valore della sostenibilità e dell’espressione artistica. Un’esperienza educativa che unisce manualità, fantasia e rispetto per l’ambiente.

Ecolab – Racconti del Bosco. Passeggiare tra i sentieri del bosco diventa un’avventura educativa grazie a questo laboratorio, pensato per far scoprire agli studenti le tracce degli animali e l’importanza della biodiversità. Attraverso esperienze pratiche e osservazioni dirette, i partecipanti potranno comprendere il ciclo della vita e l’equilibrio degli ecosistemi, portando a casa un oggetto ricordo realizzato con materiali naturali.

Laboratorio Dieta Mediterranea. Un viaggio alla scoperta della sana alimentazione, con un’attenzione speciale alla Dieta Mediterranea, riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Gli studenti, attraverso attività pratiche e giochi educativi, impareranno a riconoscere l’importanza di una dieta equilibrata e a valorizzare i prodotti del territorio. Un percorso che non solo informa, ma aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza nelle scelte alimentari quotidiane.

Questi laboratori offrono ai docenti un’opportunità imperdibile per integrare il programma scolastico con esperienze formative uniche, che stimolano curiosità e spirito critico.

Il catalogo di Etna Today

Tra le proposte principali troviamo:

Museo dell’Etna: Un viaggio interattivo nella storia del vulcano, tra eruzioni e scoperte geologiche. Casa delle Farfalle: Un’esperienza unica per osservare farfalle tropicali e locali in un ambiente protetto. Apiario didattico: Un percorso per conoscere il mondo delle api, l’apicoltura e l’importanza dell’impollinazione. Planetario dell’Etna: Un’avventura cosmica per scoprire l’astronomia e il nostro sistema solare attraverso proiezioni ad alta definizione. Parco e Teatro dei Miti: Una grande sala in stile siciliano adibita a teatro, dove va in scena la rappresentazione interattiva della Storia della Sicilia, dalla preistoria ad oggi.

È disponibile online il catalogo delle offerte didattiche per l’anno scolastico 2026/2027.

Come prenotare una visita?

Organizzare una visita educativa è semplice e veloce. Ecco i passi da seguire:

Consulta il catalogo delle offerte e individua i servizi che desideri. Contatta la segreteria al numero 347 0415868 per definire data e orari. Riceverai un modulo di prenotazione da compilare e inviare via email o WhatsApp. Se necessario, avvia la procedura di fatturazione elettronica o tramite MEPA.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATO SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO