Educazione Civica in diretta 2026/27, prima puntata il 23 ottobre (ore 11:00): Pace, guerra e cittadinanza – ISCRIVI LA CLASSE E SEGUI LA DIRETTA

Prosegue anche in questo anno scolastico l’iniziativa gratuita della Tecnica della Scuola per gli studenti e le scuole superiori. Due anni fa, con DM 183 del 7 settembre 2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Nel corso del 2025/26 le linee guida sono state poi più volte richiamate nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto poi più volte sia sui temi dell’educazione civica digitale, sulla necessità di una formazione all’uso critico del digitale e in particolare dell’intelligenza artificiale oltre che sui temi dell’educazione al rispetto.

Curricolo trasversale e intervento di esperti e testimoni

Secondo le linee guida, il curricolo trasversale di educazione civica (33 ore annue) va affrontato con una pluralità di interventi didattici e fra questi vengono previsti anche incontri con esperti e con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva (art. 8).

Educazione Civica in diretta in concreto

L’impegno della Tecnica della Scuola si inserisce lungo questo percorso e si concretizza nella realizzazione di quattro dirette di un’ora, realizzate nei mesi di ottobre e novembre 2026 e febbraio e marzo 2027.

Le singole classi potranno partecipare seguendo la diretta in streaming sui canali YouTube e Facebook della Tecnica della Scuola interagendo con gli esperti ed i conduttori con l’invio di domande, quesiti, commenti.

Ogni diretta prevede la presenza di uno o due esperti e testimoni che, interagendo con i conduttori (Aluisi Tosolini e Daniele Di Frangia) offriranno alle classi che seguono la diretta elementi di approfondimento e chiavi di interpretazione per il lavoro. L’ora di Educazione Civica in diretta potrà essere usufruita anche successivamente accedendo al canale YouTube della Tecnica della Scuola.

23 ottobre: pace, guerra e cittadinanza. Sui luoghi dei conflitti con Emergency

La guerra, in questi anni, è diventato evento sempre più drammaticamente vicino, attuale, quotidiano. Al punto che ormai molti si chiedono se non ci si debba preparare alla guerra. O se invece, testardamente, essere cittadini significhi trovare nuovi modi per dar seguito al dettato Costituzionale che all’art. 11 recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Anche negli anni scorsi Educazione Civica in diretta ha preso avvio dal tema della guerra. Abbiamo così avuto ospiti Flavio Lotti (della Fondazione PerugiAssisi e animatore della Marcia PerugiAssisi), Marco Mascia (direttore del Centro Diritti Umani dell’università di Padova), Chiara Cruciati (vicedirettrice de IL manifesto ed esperta di Medio Oriente). Questo anno vogliamo affrontare lo stesso tema partendo da un altro punto di vista, quello di chi sta sul campo e opera per lenire le ferite che la guerra infligge a vittime innocenti.

Andremo così sul campo, in diretta, con Emergency che è presente in Sudan, a Gaza, in Ucraina, in Afghanistan e anche, con la nave di ricerca e soccorso Life Support, nel Mediterraneo.

Ascolteremo le testimonianze dei medici e dei sanitari. E ci chiederemo come noi, ognuno di noi, deve operare per dar corpo alla cittadinanza ed al dovere civico collegato all’art. 11 della nostra Costituzione.

Come partecipare, iscrivi la classe

I docenti che intendono seguire con la propria classe le lezioni di Educazione Civica in diretta sul canale YouTube della Tecnica della Scuola sono invitati a possono compilare il seguente form: https://forms.gle/ePDWHKxjQowDjgkJ8

Il percorso di Educazione Civica in diretta 2026/27