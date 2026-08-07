La pace può cominciare a scuola: la sfida dell’educazione Montessori

Il portale Lavoce.info propone una interessante analisi del pensiero della pedagogista Maria Montessori curata da Stefano Scippo, ricercatore presso l’Università della Tuscia, specializzato in didattica e pedagogia speciale.

Ha conseguito un dottorato in Psicologia dei processi sociali, dello sviluppo e della ricerca educativa alla Sapienza Università di Roma.

L’analisi parte da un dato: mentre in Europa torna il motto “se vuoi la pace, prepara la guerra”, il pensiero di Maria Montessori propone una strada diversa: costruire la sicurezza attraverso l’educazione, l’autonomia e la capacità di comprendere gli altri.

Questa frase, sottolinea Scippo, negli ultimi mesi è tornata con insistenza nel dibattito europeo, mentre la guerra e il riarmo occupano sempre più spazio nelle agende politiche. Ma esiste un’altra forma di preparazione alla pace, meno visibile e forse più lenta? Maria Montessori ne era convinta.

Nel 1949, nel suo libro Educazione e Pace, la pedagogista italiana sosteneva che la sicurezza di una società non dipendesse soltanto dalla forza delle sue armi o dalla solidità delle sue frontiere. Il vero problema, secondo Montessori, era l’“impreparazione dell’uomo” e il suo isolamento.

Non soltanto armi: la sicurezza passa dalle persone

Per Montessori la società moderna rischia di trasformare gli individui in ingranaggi di una grande “organizzazione delle cose”. Il progresso tecnico e burocratico aveva migliorato le condizioni materiali, ma poteva anche accentuare l’isolamento delle persone, ciascuna concentrata sul proprio lavoro e sulla propria sopravvivenza.

Da qui nasceva una delle sue intuizioni più radicali: per prevenire i conflitti sarebbe stato necessario passare da un’organizzazione delle cose a un’organizzazione degli esseri umani.

In altre parole, la pace non può essere soltanto il risultato di equilibri militari. È anche il prodotto di una società nella quale le persone imparano fin dall’infanzia a essere autonome, responsabili e capaci di convivere con gli altri.

È questa la prospettiva nella quale il metodo Montessori assume una dimensione che va oltre la semplice pedagogia.

Capitale umano o sviluppo umano?

La questione riguarda anche il modo in cui concepiamo l’istruzione.

Da una parte c’è il paradigma del capitale umano, secondo il quale educazione e formazione servono soprattutto a rendere le persone più produttive e a favorire la crescita economica.

Dall’altra c’è il paradigma dello sviluppo umano, promosso anche dalle Nazioni Unite e da studiosi come Amartya Sen, che considera istruzione e salute diritti fondamentali e valori in sé. L’obiettivo non è soltanto produrre lavoratori più efficienti, ma ampliare le libertà delle persone e migliorare la qualità della vita collettiva.

Il metodo Montessori si colloca più vicino a questa seconda visione. Il bambino non viene considerato semplicemente come una futura “risorsa umana”, ma come una persona in fase di sviluppo, chiamata a costruire progressivamente autonomia, consapevolezza e capacità di relazione.

È una differenza tutt’altro che teorica. Significa chiedersi se la scuola debba servire principalmente a preparare al mercato del lavoro oppure anche a preparare alla vita insieme agli altri.

I risultati: dal rendimento scolastico all’empatia

Il metodo Montessori è oggi presente in oltre 16 mila scuole distribuite in più di 150 Paesi. Negli anni sono state numerose le ricerche dedicate al confronto con l’istruzione tradizionale.

Due recenti studi di sintesi, che hanno esaminato complessivamente più di trenta ricerche condotte in diversi Paesi, hanno rilevato risultati scolastici migliori tra gli studenti Montessori rispetto a quelli inseriti nei percorsi tradizionali. Alcune ricerche hanno inoltre evidenziato possibili vantaggi nelle capacità cognitive, sociali e motorie e nella creatività.

Anche in Italia emergono dati interessanti. Una ricerca ha rilevato che gli studenti delle scuole Montessori ottengono risultati migliori nelle prove Invalsi a 13 e 15 anni rispetto a studenti con caratteristiche socioeconomiche analoghe.

Ma il dato forse più interessante quando si parla di educazione alla pace riguarda le competenze sociali. Uno studio condotto nella provincia di Roma ha confrontato 85 studenti Montessori con altrettanti studenti non Montessori, simili per condizioni socioeconomiche e culturali. Il gruppo Montessori ha ottenuto punteggi significativamente più elevati in un test finalizzato a misurare l’empatia.

Sono risultati incoraggianti, ma non sufficienti per sostenere che il metodo Montessori renda automaticamente le persone più pacifiche.

La scienza invita alla prudenza

La ricerca sull’efficacia dell’educazione Montessori presenta infatti ancora numerosi limiti.

Gli studi sulle competenze socio-affettive, come empatia, creatività e capacità di collaborazione, sono meno numerosi di quelli dedicati alle prestazioni scolastiche. Inoltre, i risultati non sono sempre concordi: alcune ricerche hanno individuato effetti positivi soltanto in determinati contesti geografici, mentre altri studi presentano evidenze meno solide.

C’è poi una difficoltà fondamentale: per stabilire se un metodo educativo produca davvero, nel lungo periodo, cittadini più autonomi, collaborativi e capaci di evitare i conflitti bisognerebbe seguire migliaia di studenti per molti anni, confrontandone i percorsi con quelli di coetanei educati secondo metodi differenti.

Un esperimento di questo tipo è estremamente complesso.

Per questo sarebbe un errore trasformare i risultati disponibili in una certezza: non esistono prove definitive che il Montessori possa prevenire le guerre. Esistono però elementi che suggeriscono l’opportunità di studiare più attentamente il rapporto tra educazione, empatia e capacità di convivenza.

Il rischio del “Montessori” soltanto sulla carta

C’è però un altro problema, forse ancora più concreto: non basta chiamarsi Montessori per applicare davvero il metodo Montessori.

Ricerche condotte in Cina e negli Stati Uniti, i due Paesi con il maggior numero di scuole Montessori, hanno evidenziato difficoltà nell’applicazione autentica dei principi pedagogici.

Anche in Italia una ricerca condotta su 329 insegnanti Montessori della scuola primaria ha mostrato una notevole variabilità nell’attuazione del metodo.

Le difficoltà sono spesso legate alla struttura stessa della scuola: regole che limitano la libertà degli studenti, lezioni collettive obbligatorie che interrompono il lavoro individuale o in piccoli gruppi, sistemi di valutazione orientati alla classificazione e difficoltà nell’organizzazione delle classi con alunni di età diverse.

Il rischio è quindi quello di adottare alcuni elementi esteriori del metodo senza modificarne realmente la filosofia.

Perché il Montessori possa incidere sul modo di concepire l’educazione, servirebbe invece un cambiamento più profondo, capace di coinvolgere insegnanti, dirigenti, famiglie e istituzioni.

Una scommessa sul futuro

Investire nell’educazione Montessori, secondo questa prospettiva, non significa semplicemente aumentare il numero delle scuole che portano il suo nome. Significa ripensare il modo in cui la scuola considera il bambino e il significato stesso dell’educazione.

Servirebbero interventi sulla formazione e sul reclutamento degli insegnanti, sull’organizzazione dei cicli scolastici e sui sistemi di valutazione. E, soprattutto, sarebbe necessario creare le condizioni perché anche le scuole che non adottano formalmente il metodo Montessori possano utilizzare pratiche orientate all’autonomia, alla collaborazione e allo sviluppo della persona.

Anche sul piano economico la sfida, almeno per i materiali, non appare proibitiva: l’allestimento di un intero ciclo di scuola primaria viene stimato intorno ai 10 mila euro. Ma il vero investimento non riguarda mobili e strumenti didattici. Riguarda la formazione delle persone che dovranno utilizzarli.

Preparare la pace prima che la guerra

Il punto, in fondo, non è stabilire se il metodo Montessori possa da solo rendere il mondo più pacifico. Non può farlo.

La questione è un’altra: che tipo di persone vogliamo contribuire a formare attraverso la scuola?

Persone addestrate soprattutto a competere, produrre e adattarsi al mercato? Oppure individui capaci anche di comprendere gli altri, lavorare insieme, affrontare i conflitti e riconoscere il valore di chi è diverso da loro?

La risposta non elimina la necessità della difesa militare né risolve le ragioni geopolitiche dei conflitti. Ma introduce una dimensione spesso trascurata: quella della prevenzione culturale e sociale della guerra.



La scuola non può garantire la pace. Può però contribuire a costruire le condizioni perché le future generazioni siano più preparate al dialogo e meno prigioniere dell’isolamento.

È la scommessa lasciata da Maria Montessori: passare da un’organizzazione delle cose a un’organizzazione degli esseri umani.

E forse, in un mondo che torna a parlare sempre più di armi, preparare la pace significa anche questo: cominciare molto prima che un conflitto abbia inizio, quando una persona sta ancora imparando a conoscere se stessa e gli altri.