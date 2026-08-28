Sbellichiamoci! Al via il nuovo programma nazionale delle scuole di Pace

Sono più di 500 i docenti e dirigenti scolastici che lunedì prossimo, 31 agosto, parteciperanno all’incontro di presentazione di “Sbellichiamoci!”, il nuovo Programma nazionale di Educazione Civica per la formazione di giovani costruttrici e costruttori di pace promosso dalla Rete Nazionale delle Scuole di Pace e dalla Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace.

Il programma, che ha preso avvio lo scorso anno, fornisce gli strumenti necessari per realizzare un’educazione civica di qualità, formare coscienze libere, attente alla guerra cognitiva e alla manipolazione del consenso, promuovere la presa di coscienza dei problemi dell’umanità e sviluppare la volontà degli alunni/studenti di affrontarli con gli strumenti della pace.

In un mondo lacerato da molteplici crisi glocali, che sembra precipitare verso la guerra totale, l’educazione alla pace è un prerequisito per la sopravvivenza.

Un percorso di Educazione Civica per formare giovani costruttori e costruttrici di pace

31 agosto 2026 – on line

Al Seminario, che si svolgerà on line lunedì 31 agosto dalle 16.00 alle 18.00, interverranno tra gli altri: Alessandro Bergonzoni, Artista, attore e autore; Italo Fiorin, Docente di Pedagogia, Presidente della Scuola di Alta Formazione EIS-LUMSA di Roma; Leopoldo Grosso, Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente onorario del “Gruppo Abele”; Marco Mascia, Coordinatore della Rete delle Università per la Pace (RUniPace); Enza Pellecchia, Coordinatrice della Rete delle Università Italiane per la Pace, Università di Pisa; Alessandro Saggioro, Coordinatore del Dottorato di interesse nazionale in Peace Studies, Sapienza Università di Roma; Massimiliano Presciutti, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Presidente della Provincia di Perugia; Fabiana Cruciani, Coordinatrice della Rete Nazionale delle Scuole di Pace, Dirigente Scolastica dell’ITTS “A. Volta” di Perugia; Flavio Lotti, Coordinatore del Programma “Sbellichiamoci!”.

Il Seminario è organizzato dalla Rete Nazionale delle Scuole per la Pace, Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace, Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e Cattedra Unesco “Diritti Umani, Democrazia e Pace” dell’Università di Padova e Rete delle Università per la Pace (RUniPace).

In pratica: Lunedì 31 agosto 2026 – Ore 16.00 – 18.00via ZOOM http://bit.ly/3S72Nvm

Per info: stampa@perlapace.it – www.perlapace.it – https://www.lamiascuolaperlapace.it/