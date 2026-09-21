Giornata Internazionale della Pace Onu, la missione per il 2026: “Investire nella pace: per tutti, ovunque, ogni giorno”

Il 21 settembre 2026 si celebra la Giornata internazionale della Pace, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 e, a partire dal 2001, dedicata alla promozione della nonviolenza e del cessate il fuoco. La Giornata rappresenta un’occasione per riaffermare l’impegno della comunità internazionale nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti.

Impegnarsi per la pace in tempi di guerra

Il tema scelto dalle Nazioni Unite per il 2026 è “Invest in Peace – For Everyone, Everywhere, Every Day”

Le Nazioni Unite sottolineano, nel loro messaggio per la Giornata internazionale della pace che oggi, in un clima di incredibile instabilità, la ricerca della pace appare insormontabile, ma non è mai stata così urgente. La pace non è solo assenza di guerra ma è una costruzione di una società in cui tutti i diritti umani valgano per tutti. Una società costruita su sicurezza, dignità, sulla cooperazione e rispetto dei diritti umani nella vita quotidiana.

Con il tema “Investire nella pace: per tutti, ovunque, ogni giorno”, la Giornata internazionale della pace di quest’anno rende omaggio agli “architetti quotidiani della pace”: persone che promuovono azioni a livello locale, gettano le basi per la stabilità e costruiscono una pace duratura partendo dal basso.

L’Onu ricorda poi che la pace non si costruisce solo nelle sale conferenze, ma si plasma grazie al contributo di tutti, ovunque e ogni giorno.

Si tratta un messaggio importantissimo anche le scuole e per gli studenti e così l’Onu stessa sottolinea che ognuno, ovunque, può fare la sua parte per la pace. E cita alcuni esempi di piccoli passi che ogni giorno possono esser compiuti ogni giorno.

SI tratta di esercizi di pace e di giustizia che sono al centro anche della proposta della rete delle scuole di Pace che ha realizzato un quaderno di esercizi di pace rivolto alle scuole primarie e alle scuole secondarie e un quaderno di esercizi di cura.

Architetti quotidiani di pace

Presentando la giornata il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha detto: “In questa Giornata internazionale della pace, lasciamoci ispirare dal coraggio di coloro che si battono per la pace nei quartieri, nelle scuole e nelle comunità. E chiediamo ai leader mondiali di investire in un futuro di pace per tutti”.

L’edizione 2026 pone inoltre l’attenzione sui cosiddetti “architetti quotidiani della pace”, ovvero tutte quelle persone che, attraverso iniziative locali, attività di volontariato, impegno civile e partecipazione alle proprie comunità, contribuiscono concretamente alla costruzione di relazioni fondate sul dialogo e sulla cooperazione.

Un compito cui sono chiamati anche tutti gli studenti e tutte le scuole.