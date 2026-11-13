I giovani di oggi non rifiutano la scuola o l’autorità, ma vogliono essere riconosciuti come persone [INTERVISTA]

Nel corso del convegno «Promuovere salute a scuola», promosso dal gruppo di Psicologia Clinica del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” dell’Università di Bologna e dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Bologna e dedicato alla promozione della salute e del benessere all’interno della comunità scolastica, abbiamo avuto modo di incontrare Giacomo Mancini, psicologo, psicoterapeuta, professore associato di Psicologia clinica.

Gli abbiamo posto qualche domanda.

Professore, che cosa chiedono agli insegnanti gli adolescenti di oggi, anche quando sembrano rifiutare la scuola e gli adulti?

Chiedono di essere riconosciuti come persone, oltre il voto e il comportamento. Dietro una provocazione, un silenzio troppo prolungato o un ritiro sociale possono esserci interrogativi che assumono significati diversi a seconda del livello di sofferenza individuale.

Nella normalità “nevrotica”, il conflitto accompagna la crescita: «Posso essere diverso da come mi vogliono e continuare a essere amato?».

Nelle disarmonie evolutive, le tensioni diventano più difficili da elaborare e il valore personale appare più fragile: «Se deludo tutti, vuol dire che non valgo niente?».

Nelle situazioni più preoccupanti, che possono preludere a un blocco dello sviluppo, la sofferenza interrompe i legami e rende impensabile il futuro. Il disagio può allora esprimersi attraverso attacchi al corpo, una restrizione alimentare estrema o un profondo ritiro depressivo.

Occorre sempre comprendere i segnali di allarme alla luce della storia personale e familiare del ragazzo, considerando quanto la sofferenza persiste, è consistente e limita la qualità della vita affettiva e relazionale. In preadolescenza, i cambiamenti del corpo, il confronto con il gruppo dei pari e l’oscillazione tra vicinanza e distanza rispetto alle figure adulte possono rendere particolarmente delicati l’esposizione davanti alla classe e il rapporto con i docenti.

Durante l’adolescenza, a questi temi si intrecciano più esplicitamente le scelte affettive/amorose e il progetto di vita. Sono accenti diversi, non confini rigidi: ragazzi della stessa età possono avere bisogni molto differenti. Il contesto contemporaneo rende queste domande ancora più impegnative. La complessità del mondo virtuale e digitale, le aspettative di prestazione, la crisi climatica e l’incertezza economica possono rendere il futuro poco affidabile agli occhi dei ragazzi. Per un docente, riconoscere questo sfondo significa interrogarsi sul senso che lo studio può avere per loro.

Una consegna comprensibile, un interesse valorizzato o un errore affrontato senza veicolare umiliazione possono offrire un’esperienza concreta di fiducia e di possibilità.

Come può un docente restare un riferimento adulto, senza irrigidirsi nell’autorità né cercare di diventare amico degli studenti?

a vicinanza educativa richiede una differenza di ruolo riconoscibile. L’insegnante può essere disponibile e partecipe continuando ad assumersi la responsabilità delle richieste e delle valutazioni. Non deve guadagnarsi l’approvazione degli studenti ad ogni costo: deve poter sostenere anche il loro disaccordo.

Questo significa proporre limiti comprensibili, applicarli con coerenza e distinguere il comportamento dalla persona. Dire “questa offesa non è accettabile” è diverso dal definire un ragazzo maleducato o incapace. Il limite acquista credibilità quando l’adulto rispetta a sua volta gli accordi (è coerente), spiega le proprie decisioni (è autentico) e riconosce eventuali errori (comunicando solidità). Può anche rivedere una regola, purché lo faccia per una ragione educativa e non soltanto per sottrarsi alla protesta dei ragazzi.

Un’altra funzione è il contenimento emotivo: restare sufficientemente lucidi quando il ragazzo è sopraffatto dalla rabbia o dalla delusione. Si può interrompere uno scontro davanti alla classe e riprenderlo successivamente in uno spazio più adatto, mantenendo ferma la richiesta e aperta la relazione. Accogliere un’emozione non comporta autorizzare qualunque azione. Un docente di riferimento lascia al ragazzo la possibilità di differenziarsi e di sorprenderlo. Non pretende di sapere già chi diventerà, né lo identifica con la sua difficoltà attuale. Anche orientare significa aiutare a esplorare possibilità, senza consegnare un futuro già deciso.



Che cosa può fare concretamente la scuola quando la fatica di un ragazzo ostacola lo studio e le relazioni?

Il primo passo è osservare e condividere ciò che accade, evitando che la preoccupazione rimanga sulle spalle di un singolo docente. Un confronto nel consiglio di classe aiuta a capire se una difficoltà riguarda una specifica situazione o attraversa momenti e relazioni differenti.

È utile partire da osservazioni concrete sui comportamenti: “Da alcune settimane non consegna i compiti e trascorre gli intervalli da solo”, anziché attribuire etichette come “svogliato” o “asociale”.

Queste osservazioni possono aprire un dialogo con lo studente e con la famiglia, ascoltando anche ciò che accade fuori dalla scuola.

La collaborazione è più praticabile quando si costruisce una domanda comune su come aiutarlo, invece di cercare subito un responsabile. Il docente mantiene la propria funzione educativa; quando serve, la scuola attiva il raccordo con le figure di supporto e i servizi competenti sul territorio, assumendosi la responsabilità di un progetto educativo di supporto.

La promozione del benessere si costruisce ogni giorno attraverso l’alleanza educativa tra scuola e famiglia: un dialogo continuativo in cui insegnanti e genitori condividono osservazioni e responsabilità, nel rispetto dei rispettivi ruoli. I progetti acquistano efficacia quando trovano continuità nelle relazioni quotidiane e offrono ai ragazzi riferimenti adulti capaci di collaborare, anche nelle difficoltà. Famiglia, scuola e territorio devono poter offrire sostegni collegati. Per i docenti significa avere interlocutori e occasioni di confronto, non l’obbligo di risolvere tutto. Preadolescenti e adolescenti hanno bisogno di adulti — genitori, insegnanti, educatori — capaci di accompagnarli verso l’autonomia e di lasciarli andare, restando tuttavia sullo sfondo come punti di riferimento a cui tornare per un confronto o un sostegno nei momenti di difficoltà.