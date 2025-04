Elenchi aggiuntivi I fascia Gps, per chi ha l’abilitazione con ex articolo 13 DPCM 4 agosto 2023 cosa deve flaggare? Risponde l’esperto

Elenchi aggiuntivi I fascia Gps, per chi ha l’abilitazione con ex articolo...

Elenchi aggiuntivi I fascia Gps: gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025, possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 9.00 del 14 aprile 2025 e fino alle ore 23.59 del 29 aprile 2025.

Ma come si compila l’istanza? Per conoscere tutti i dettagli e riuscire a presentare domanda senza errori, siamo stati in diretta lunedì 14 aprile. Con l’esperto di normativa scolastica, prof. Lucio Ficara, abbiamo visto passo dopo passo, come compilare l’istanza.

Per chi ha l’abilitazione con ex articolo 13 DPCM 4 agosto 2023, sezione A1, titolo di accesso alla graduatoria, cosa deve flaggare nella sezione A2, dettaglio titolo di accesso alla graduatoria?

A questa domanda ha risposto il nostro esperto Lucio Ficara: “Deve flaggare sia la sezione A1 che la sezione A2, ripetendo due volte lo stesso passaggio. Come ho mostrato nella simulazione, per quanto riguarda l’ex articolo 13, i 30 CFU a cui ti riferisci, Marco, sono raggruppati per tipologia. Dunque, dove trovi l’indicazione “30 CFU” non puoi sbagliare, vai sicuro. Chi deve fare la formazione iniziale o l’ha fatta di 60 CFU troverà il riquadro “60 CFU”, e chi ha i 36 CFU avrà il riquadro “36 CFU”. È molto schematica e ben fatta. Quindi, andrà a indicare la sezione A1 e a ripetere la sezione A2, specificando precisamente il voto di abilitazione e la sede universitaria in cui ha conseguito l’abilitazione stessa”.

Chi può iscriversi

In attesa del decreto, possono iscriversi negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026:

• I docenti che hanno acquisito il titolo abilitante all’insegnamento o di specializzazione sul sostegno;

• Coloro che hanno conseguito il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Coloro che conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti per sordomuti e non vedenti;

• Coloro che hanno conseguito il titolo all’estero purché riconosciuto in Italia.

Provincia d’iscrizione

Per i docenti che non dovessero essere iscritti in alcuna graduatoria provinciale per le supplenze e che s’iscrivono per la prima volta, possono chiedere qualsiasi provincia, mentre per chi fosse iscritto in una qualunque graduatoria GPS, è obbligato a presentare la domanda nella stessa provincia.

