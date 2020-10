Emergenza sostegno, l’inclusione scolastica rischia il collasso? Lo speciale in DIRETTA

Nuovo appuntamento con Tecnica della Scuola Live: questa volta al centro del dibattito in diretta ci sarà l’emergenza che riguarda i docenti di sostegno e l’inclusione scolastica.

Il tema è fra i più spinosi dell’attualità scolastica ogni anno ma in queste settimane sta raggiungendo un livello di preoccupazione notevole con tantissime scuole che sono costrette a lasciare a casa gli alunni disabili perché mancano i docenti di sostegno. Non solo: gli istituti che invece riescono a garantire l’insegnante di sostegno ai propri alunni con disabilità in molti casi possono garantire solo supplenti privi di titolo di specializzazione.

Nella puntata speciale in diretta dedicata al tema, che si svolgerà giovedì 15 ottobre, dalle ore 15, interverranno, oltre al direttore de La Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli ed Ernesto Ciracì, presidente del MiSoS, Movimento nazionale insegnanti specializzati sul sostegno. Conduce, il giornalista Fabrizio De Angelis.

