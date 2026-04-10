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10.04.2026

Entra in una scuola chiedendo di incontrare un’amica e picchia collaboratore scolastico 63enne: denunciato

Redazione
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Le reazioni

Ancora violenza e aggressioni nelle scuole: uno studente è entrato in un’altra scuola, a quanto pare per incontrare un’amica ed ha picchiato un collaboratore scolastico. Il fatto è successo in territorio foggiano, in una scuola superiore.

Come riporta Ansa, il collaboratore scolastico, di 63 anni, è stato aggredito dal giovane, quasi maggiorenne, riportando lesioni giudicate guaribili in otto giorni. Stando a quanto si apprende, il presunto aggressore avrebbe preteso di incontrare all’interno della scuola e durante l’orario di lezione un’alunna del terzo anno, probabilmente un’amica.

Le reazioni

Ecco le parole del dirigente scolastico: “Un gesto simile non è soltanto un attacco alla persona, ma rappresenta una ferita inferta all’intera istituzione scolastica e ai valori che essa quotidianamente incarna: il rispetto delle regole, la convivenza civile, la responsabilità individuale e collettiva. Quanto accaduto impone una riflessione profonda e non più rinviabile sul clima educativo e sul ruolo di tutte le componenti della comunità”.

“Questo episodio – ha sottolineato il sindaco di Manfredonia – ci pone nuovamente di fronte ad una situazione di degrado, povertà educativa, brutalità e illegalità diffusa che ferisce e colpisce anche la nostra comunità. Non solo le istituzioni sono chiamate a essere più presenti e a fare la loro parte ma, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle scuole, siamo tutti chiamati a fare rete ed essere una vera comunità educativa”.

denunceviolenza a scuola

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