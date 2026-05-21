Lite a scuola, maestra rimprovera alunno e la madre chiede chiarimenti e la aggredisce: al momento nessuna denuncia

Ancora violenza a scuola: una docente di una scuola materna del napoletano è stata aggredita dalla mamma di un alunno. Lo riporta Ansa. Tutto sarebbe partito da un ammonimento ricevuto dal bambino da parte della maestra.

Per chiedere chiarimenti, la madre del piccolo si è presentata a scuola ma la discussione sarebbe degenerata: prima sarebbe volata qualche parola di troppo, poi la donna sarebbe passata alle vie di fatto, aggredendo l’insegnante, in soccorso della quale sarebbero arrivati altre persone che hanno assistito alla scena, faticando a riportato la calma.

Da quanto si è appreso, finora non è stata presentata alcuna denuncia alle forze dell’ordine e nessuna delle due protagoniste dell’alterco avrebbe fatto ricorso alle cure mediche.

La reazione

“Quanto accaduto è un episodio grave e inaccettabile – sottolinea il sindaco della cittadina Pasquale Di Lauro – Esprimo, a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, la più ferma condanna per l’aggressione ai danni di un’insegnante La scuola – spiega il primo cittadino – deve restare un luogo sicuro, sereno e autorevole. Chi educa i nostri figli merita rispetto e sostegno, mai violenza. Su questi valori non è possibile arretrare. Aggredire un’insegnante significa colpire non solo una persona, ma i valori stessi dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile. A tutto il personale scolastico, va la mia piena solidarietà e la vicinanza dell’intera comunità. La violenza non è mai giustificata, il confronto e la tutela dei propri diritti devono sempre avvenire nel rispetto delle regole e delle istituzioni”.

Decreto Sicurezza 2026, cosa cambia?

Di recente c’è stato un inasprimento delle pene per chi aggredisce membri del personale scolastico, come quanto stabilito dal Decreto Sicurezza 2026, l’approvato alla Camera a fine aprile.

Ecco una sintesi dei punti principali del decreto che riguardano la scuola:

1. Tutela penale del personale scolastico

L’Articolo 11 è interamente dedicato al rafforzamento della protezione del personale della scuola contro gli episodi di violenza. Le misure principali includono:

Inasprimento delle pene: viene modificato il codice penale (Art. 583-quater) per introdurre una fattispecie specifica di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola nell’esercizio o a causa delle loro funzioni.

viene modificato il codice penale (Art. 583-quater) per introdurre una fattispecie specifica di cagionate a un o a un membro del della scuola nell’esercizio o a causa delle loro funzioni. Sanzioni detentive: la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni , che aumenta significativamente in caso di lesioni gravi (da quattro a dieci anni) o gravissime (da otto a sedici anni).

la pena prevista è la reclusione da , che aumenta significativamente in caso di lesioni gravi (da quattro a dieci anni) o gravissime (da otto a sedici anni). Arresto obbligatorio: viene previsto l’arresto obbligatorio in flagranza per chi commette delitti di lesioni personali ai danni del personale scolastico.

2. Aggravanti per reati commessi nei pressi di scuole

L’Articolo 1 prevede un’aggravante specifica (pena aumentata da un terzo alla metà) per il porto ingiustificato di strumenti atti a offendere se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione.

3. Disciplina e incompatibilità dei docenti (Proposte)

Tra gli emendamenti discussi (es. G7.3001), emerge la proposta di valutare l’opportunità di avviare procedimenti disciplinari e l’eventuale destituzione per i docenti che commettono delitti non colposi contro l’ordine pubblico o delitti violenti contro la persona, qualora accertati con sentenza definitiva e ritenuti incompatibili con la funzione educativa.

Il focus sulla violenza sui docenti

Docenti aggrediti dai genitori, altro che patto di corresponsabilità: norme più severe, meno episodi? I numeri

Violenza a scuola, sette docenti su dieci aggrediti dai genitori. Tante minacce in chat e ai ds, i casi: “Guerra continua” – Esiti SONDAGGIO

Aggressioni contro i docenti, le testimonianze sulla violenza in rete: “Insulti, minacce e maledizioni via web”

Aggressioni contro i docenti, l’allarme degli esperti sulla rete: “Ecco come chat, social e messaggi incubatore della violenza”

I genitori degli alunni ti insultano sui social? Puoi chiedere il risarcimento. La guida dell’avvocato per i docenti minacciati online