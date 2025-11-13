Erasmus+ 2026, nuove opportunità per scuole, studenti e docenti in tutta Europa: il bando con le scadenze

L’Europa investe ancora una volta nel futuro dell’istruzione. Con un budget di circa 5,2 miliardi di euro per il 2026, la nuova call del programma Erasmus+ apre ufficialmente le porte a nuove opportunità di mobilità e cooperazione per studenti, insegnanti, educatori, youth workers e organizzazioni educative in tutta Europa — e oltre i confini dell’Unione.

Nuove azioni per la scuola

La grande novità di quest’anno riguarda il settore scolastico: nel 2026 debutta infatti una nuova azione, i “Partenariati europei per lo sviluppo della scuola”, pensata per sostenere la sperimentazione di metodi di insegnamento innovativi e il potenziamento delle competenze di base, dal pensiero critico alle abilità digitali e green.

L’obiettivo è duplice: rafforzare la qualità dell’istruzione e promuovere la partecipazione civica e democratica, in linea con gli impegni dell’Unione europea per la costruzione di una cittadinanza attiva e consapevole. L’iniziativa si inserisce nel quadro della strategia “Union of Skills”, che punta a valorizzare la formazione come leva per l’occupazione e l’apprendimento permanente.

Tra le altre novità, il programma sperimenterà borse di studio Erasmus+ in settori strategici come le tecnologie pulite e il digitale, con l’obiettivo di attrarre e formare studenti altamente qualificati nei campi chiave per la transizione verde e tecnologica dell’Europa.

Inclusione e solidarietà: impegni confermati

Accanto alle innovazioni, Erasmus+ conferma i suoi valori fondanti: inclusione, equità e solidarietà. Il programma continua a garantire pari opportunità di accesso per le persone con minori possibilità e rinnova il proprio sostegno agli studenti ucraini colpiti dal conflitto, offrendo percorsi formativi e mobilità sicure e inclusive.

Chi può partecipare e come

Possono fare domanda di finanziamento scuole, università, enti di formazione professionale, ONG e gruppi giovanili attivi nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù o dello sport.

Le persone fisiche – come studenti, docenti o giovani – non possono presentare domanda direttamente, ma possono partecipare ai progetti attraverso le organizzazioni beneficiarie dei fondi Erasmus+.

Tutte le scadenze

Azione chiave 1

Mobilità individuale nel campo dell’istruzione superiore 19 febbraio 2026 alle 12:00

Mobilità individuale nei campi dell’IFP, dell’istruzione scolastica e dell’istruzione degli adulti 19 febbraio 2026 alle 12:00

Mobilità del personale nel campo dello sport 12 febbraio 2026 alle 12:00

Mobilità internazionale che coinvolge paesi terzi non associati al programma 19 febbraio 2026 alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nell’IFP, nell’istruzione scolastica e nell’istruzione degli adulti 29 settembre 2026 alle 12:00

Accreditamenti Erasmus nel campo della gioventù 29 settembre 2026 alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù 12 febbraio 2026 alle 12:00

Mobilità individuale nel campo della gioventù 1° ottobre 2026 alle 12:00

Azione DiscoverEU a favore dell’inclusione 12 febbraio 2026 alle 12:00

Scambi virtuali Erasmus+ 26 marzo 2026 alle 17:00

Azione chiave 2

Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù, ad eccezione di quelli presentati da ONG europee 5 marzo 2026 alle 12:00

Partenariati di cooperazione nei campi dell’istruzione, della formazione e della gioventù presentati da ONG europee 5 marzo 2026 alle 17:00

Partenariati di cooperazione nel campo dello sport 5 marzo 2026 alle 17:00

Partenariati su scala ridotta nei campi dell’istruzione scolastica, dell’istruzione e formazione professionale, dell’istruzione degli adulti e

della gioventù 5 marzo 2026 alle 12:00

della gioventù 5 marzo 2026 alle 12:00 Partenariati su scala ridotta nel campo dello sport 5 marzo 2026 alle 17:00

Partenariati europei per lo sviluppo scolastico 9 aprile 2026 alle 12:00

Centri di eccellenza professionale 3 settembre 2026 alle 17:00

Azione Erasmus Mundus 12 febbraio 2026 alle 17:00

Alleanze per l’innovazione 10 marzo 2026 alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione superiore 10 febbraio 2026 alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dell’istruzione e formazione professionale 26 marzo 2026 alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo della gioventù 26 febbraio 2026 alle 17:00

Sviluppo delle capacità nel campo dello sport 5 marzo 2026 alle 17:00

Eventi sportivi locali europei 5 marzo 2026 alle 17:00

Eventi europei su larga scala 22 gennaio 2026 alle 17:00

Azione chiave 3

European Youth Together 26 febbraio 2026 alle 17:00

Azioni e reti Jean Monnet

3 febbraio 2026 alle 17:00