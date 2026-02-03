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03.02.2026

Erasmus+, a maggio voto Ue sul futuro del programma nel bilancio 2028/34. Le proposte in discussione

Redazione
Indice
Erasmus, "pietra miliare dell'identità europea"
"Investire nel futuro dell'Europa e sui giovani"
Parere al voto nel mese di maggio

Accesso a tutti gli studenti dell’Ue, un settore dedicato allo sport e il pieno coinvolgimento degli enti locali e regionali. Sono alcune delle richieste avanzate dalla commissione per le politiche sociali, l’istruzione, l’occupazione e la cultura (Sedec) del Comitato europeo delle Regioni sul futuro di Erasmus+ nel bilancio 2028-2034.

Erasmus, “pietra miliare dell’identità europea”

Lo scrive l’Ansa, spiegando che le proposte sono contenute in un parere adottato oggi e firmato dal sindaco di Valdengo (Piemonte), Roberto Pella. “Erasmus+ non è solo uno dei programmi più apprezzati dai cittadini europei”, ha commentato, “ma è anche una pietra miliare della nostra identità europea comune”.

“Investire nel futuro dell’Europa e sui giovani”

Nel suo intervento, il primo cittadino ribadisce la necessità di puntare su mobilità e formazione, evidenziandone il valore strategico per le nuove generazioni. “Continuare a investire in Erasmus+ significa investire nel futuro dell’Europa e costruire un’Unione più competitiva, inclusiva e vicina ai suoi giovani”.

Parere al voto nel mese di maggio

Il Comitato europeo delle regioni”, ha aggiunto Pella, “concluderà il suo processo di ascolto e dialogo e presenterà proposte concrete agli organi legislativi dell’Ue per rafforzare Erasmus+ a beneficio dei territori e delle comunità, in omaggio all’eredità di Sofia Corradi”. Il parere sarà messo ai voti nella sessione plenaria del 6-7 maggio.

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