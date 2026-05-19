Erasmus+ batte le gite: 6 docenti su 10 disposti a fare viaggi lunghi con gli alunni “più bravi”, anche se non sono pagati – Esiti SONDAGGIO

La maggior parte dei docenti non vuole più partecipare alle gite scolastiche in qualità di accompagnatori, ma ma si dice disposta a partire con i propri studenti più “bravi”, anche per viaggi lunghi e complessi, come i progetti Erasmus+: a dirlo, attraverso un sondaggio online della Tecnica della Scuola, sono tre docenti su cinque.

Il dato che emerge è molto interessante: anche se nemmeno in Erasmus+ i docenti ricevono un compenso per la trasferta effettuata, in questo caso cambia il gruppo di studenti che si accompagnano. E questo “particolare” sembra fare la differenza.

In Erasmus+, in effetti, partono quasi sempre solo alunni “selezionati”, con buoni voti soprattutto in condotta: non ci si aspetta, quindi, che vengano accompagnare classi scalmanate o poco interessate ai veri obiettivi del viaggio. Questo, probabilmente, è un incentivo che convince i docenti ad accettare la delicata funzione di accompagnatori.

La proposta di Erasmus+ stride con il modello delle “classiche” visite d’istruzione e gite scolastiche sempre più in declino: ben sette docenti su dieci, secondo un nostro recente sondaggio che ha avuto larga eco nella stampa nazionale, credono addirittura che vadano abolite. Il motivo? Le troppe responsabilità, oltre alla mancanza di un giusto compenso per i docenti accompagnatori dopo l’eliminazione della diaria.

I dati del sondaggio

La rilevazione online della nostra testata giornalistica ha coinvolto in modo diretto 201 persone: tra queste, ben 176 si sono identificate come insegnanti.

Erasmus+ sempre più noto tra i docenti

Intanto c’è da dire che a dodici anni dall’avvio di Erasmus+, avvenuto nel 2014, ormai i docenti sembrano essere a conoscenza delle possibilità che sono loro offerte. A confermarlo il 91,48% degli insegnanti che hanno partecipato al sondaggio.

Docenti accompagnatori, Erasmus+ li attira

Dal sondaggio emerge, come abbiamo anticipato, la preferenza dei docenti nell’accompagnare gli studenti in Erasmus+ rispetto alle classiche gite scolastiche: darebbero la loro disponibilità a partire, in tale contesto, il 59,8% dei docenti.

Erasmus+ serve a migliorare la didattica?

Ma i docenti si dicono favorevoli a partire anche individualmente, in questo caso per migliorare la didattica all’estero: alla domanda “pensi sia possibile migliorare la didattica con un viaggio Erasmus+ senza costi aggiuntivi per il docente?“, il 61,7% degli insegnanti ha infatti risposto “sì”.

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Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 15 al 18 maggio 2026. Hanno partecipato 201 lettori. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.