Erasmus+, come programmare le mobilità del prossimo anno scolastico

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Scuola oltre i confini” tenuta da Maria Sofia Di Carluccio dal titolo: “Erasmus+, come programmare le mobilità del prossimo anno scolastico”.

Il programma Erasmus+ si è confermato ancora una volta uno strumento potente, capace di rigenerare l’identità della scuola, rafforzarne l’apertura europea e incentivare nuove pratiche didattiche. Ma come possiamo trasformare questa energia accumulata in una programmazione efficace per il prossimo anno scolastico? Ecco alcune riflessioni e suggerimenti concreti da portare con sé durante questa pausa estiva.

Ascolta le nostre serie podcast https://open.spotify.com/show/1sUPXwIkSsOt5mucfyUAaF

Scopri di più https://www.tecnicadellascuola.it/

Contattaci su https://www.tecnicadellascuola.it/contatti