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Attualità
22.05.2026

Erasmus +, tante opportunità anche per i docenti: dati, interviste e testimonianze. VIDEO ONLINE ORE 19 con Raimo, Rusconi e Di Carluccio

Valerio Musumeci
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Nell’immaginario collettivo riguarda soprattutto gli universitari, che hanno la possibilità di girare il mondo e conoscere storie e culture diverse nel loro percorso di studi. Ma Erasmus Plus, il programma di mobilità internazionale dell’Unione Europea, offre grandi opportunità anche alle scuole, compresi i docenti, che possono fare esperienze all’estero, migliorare la lingua e perfezionare la loro formazione in un contesto internazionale.

La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare a questo argomento la nuova puntata di Scuola Talkla trasmissione di approfondimento settimanale dedicata all’attualità. Ospiti in collegamento Serena Raimo, docente e programmatrice Erasmus, Mario Rusconi, presidente di Anp Roma, e Maria Sofia Di Carluccio, valutatrice Indire, Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa.

Nel corso della puntata verranno mostrati anche i dati di un sondaggio esclusivo, realizzato su duecento docenti, che hanno espresso la loro opinione sul programma Erasmus. La maggior parte si dichiara ben disposta a partire, anche per accompagnare gli studenti, vista la maggiore selezione garantita dal progetto, rispetto alle gite scolastiche. Seguiteci in diretta sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e YouTube!

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