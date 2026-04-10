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10.04.2026

Ermal Meta, Salvini lo loda per il buon italiano e lui replica: “Diamo merito alla scuola italiana, dovremmo supportarla di più”

Redazione
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L'episodio
La nuova battuta

Ermal Meta, cantante di origine albanese, 44 anni, è stato ospite ieri, 9 aprile, del programma di Geppi Cucciari Splendida Cornice, in onda su Rai3. L’autore del brano Stella stellina, in gara al Festival di Sanremo 2026, ha fatto ancora riferimento ad uno scambio avuto col vicepremier Matteo Salvini qualche settimana fa.

L’episodio

Nel corso della conferenza stampa del Festival, Meta aveva rivolto una battuta a Matteo Salvini, dicendo: “Sono straniero, non fatelo sapere a Salvini, sennò si sente male”. Il commento ha suscitato una risposta da parte del ministro, che ha elogiato il “perfetto utilizzo della lingua italiana” da parte dell’artista, definendolo un esempio di integrazione.

La nuova battuta

Ieri il cantante ha ripreso l’episodio spiegando l’effetto che gli ha fatto leggere queste affermazioni: “Come ho già detto, diamo merito alla scuola italiana. Vuol dire che la scuola italiana funziona bene e dovremmo supportarla tanto, più di quanto si fa adesso”.

Lingua italianaMatteo Salvini

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