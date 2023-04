Eutanasia anche per bimbi sotto 12 anni: in Olanda

Secondo quanto riferiscono i media olandesi, e riportato dalle agenzie italiane, l’Olanda si starebbe preparando ad approvare una legge sull’eutanasia che coinvolgerebbe i bimbi al di sotto dei 12 anni.

Si spiega inoltre che il provvedimento dovrebbe essere approvato entro l’anno e riguarderebbe i bambini affetti da malattie terminali, in linea con la proposta presentata dal ministro della Salute.

Nel 2002 l’Olanda fu il primo Paese a legalizzare l’eutanasia sulla base di specifici protocolli.

Al momento vi sono linee guida per i piccoli sotto un anno e i maggiori di 12, tanto che il ministro della Salute ha chiarito di voler estendere e rivedere il protocollo per i bambini sotto un anno per coprire la fascia fino a 12.

L’eutanasia, ha sottolineato, sarà possibile solo per malati terminali le cui sofferenze insopportabili non possono essere alleviate da cure palliative.

Il ministro, sottolineando che l’eutanasia sarà possibile soltanto se si tratta dell’unica opzione per mettere fine alla sofferenza dei minori, ha pure precisato: “Stiamo parlando di bambini così malati che la morte è inevitabile, che si prevede muoiano a breve”.

Si prevede, ha detto, che ogni anno 5-10 bambini ricadano entro questi parametri.