“Non è necessario che gli alunni sappiano cento cose in modo superficiale; meglio venti, ma in maniera approfondita”: INTERVISTA a Governale

“Nel 2026, i ragazzi della scuola primaria e della scuola media inferiore devono conoscere le basi. Non è necessario che sappiano cento cose in modo superficiale; è meglio che ne sappiano venti, ma in maniera approfondita, qualcosa che riesca a dare loro un’indicazione che valga per sempre”. Queste le parole ai microfoni della Tecnica della Scuola di Giuseppe Governale, generale dell’Arma dei Carabinieri, già comandante del ROS (2015-2017) e Direttore della DIA dal 2017 al 2020, nel corso della nuova puntata di “Logos. Storie e parole del mondo della scuola”.

“Faccio un esempio che può apparire banale, ma che invece è molto vero: se fino a qualche tempo fa tutti sapevano a memoria – si dice anche come modo di dire ‘conoscere qualcosa come l’Ave Maria’ (ed è giusto per chi è religioso) – quanti sanno cosa dice l’articolo 3 della Costituzione? Non lo sa nemmeno fior fior di laureati, e forse a memoria non lo sanno nemmeno alcuni professori universitari. Questo è un problema, perché l’articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e per dignità sociale, senza distinzioni di cultura, razza o religione. Se questo elemento non diventa un punto di riferimento fondamentale, conosciuto a menadito dai bambini fin dalla scuola elementare, noi non risolveremo mai il problema, perché molti non sanno stare in società e nel contesto in cui vivono”, ha aggiunto.

“Io, degli argomenti che ho studiato da ragazzo, ricordo soprattutto quelli della scuola elementare, perché quelli della scuola superiore o dell’università tendono a sbiadirsi, come si suol dire. Quelli della scuola elementare li ricordo bene, ricordo l’enfasi che veniva posta dall’insegnante, e quelle sono le cose che poi ti segnano il carattere e il modo di stare sulla scena”, ha concluso.