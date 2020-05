Fase 2, sì alle sessioni d’esame e di laurea all’Università: le FAQ del governo

Lunedì 4 maggio inizia la fase 2. Il governo, sul proprio sito ufficiale, ha pubblicato le FAQ per chiarire i punti più controversi.

Chiarimenti, non solo sui congiunti, ma anche sulla possibilità di andare nelle seconde case e sugli spostamenti interregionali che saranno possibili solo per comprovate ragioni di lavoro, assoluta urgenza e salute.

Il documento del Governo precisa che i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Chiarimenti anche nell’ambito universitario: sì alle sedute di laurea e di esame, ma con le opportune misure di sicurezza.

CLICCA QUI per scaricare il documento