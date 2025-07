Femminicidi, Giacomo Giorgio: “Come sono stati educati questi uomini? Forse va insegnato teatro fin dalla primaria”

L’attore Giacomo Giorgio, 27 anni, che ha dato il volto al noto personaggio Ciro Ricci della fortunata serie Rai Mare Fuori, ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha parlato dell’educazione che ha ricevuto dalla sua famiglia e della possibilità di inserire il teatro a scuola.

“Io sono stato fortunato”

In particolare l’attore ha parlato di educazione affettiva: “Sono stato fortunato perché ho avuto una famiglia che mi ha cresciuto bene. Ogni volta che leggo di un giovane uomo che uccide la compagna, la fidanzata, l’ex mi domando: come sono stati educati? Da che tipo di famiglia vengono? Non dico che si possa giustificare la violenza, ma io parlo facile perché vengo da una famiglia e da un contesto sociale di un certo tipo”.

“Me lo sono chiesto anche rispetto a Ciro di Mare Fuori: se fossi cresciuto con lo stesso tipo di esempi che ha avuto lui sarei riuscito a prendere un’altra strada?”, ha aggiunto.

Ed ecco la proposta: “Aver recitato fin da bambino, aver frequentato il mondo delle emozioni mi ha aiutato molto anche nell’adolescenza. Forse bisognerebbe insegnare teatro fin dalle elementari”.

Teatro a scuola, qualcosa si muove?

“Il teatro e le attività connesse agiscono profondamente sull’intelligenza emotiva, offrendo uno strumento prezioso per la conoscenza di sé e degli altri”: a sostenerlo sono stati la senatrice Ella Bucalo, vice responsabile del dipartimento Scuola, e l’on. Manlio Messina, vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, nel presentare alla VII Commissione Cultura di Montecitorio una risoluzione dell’anno scorso volta a promuovere l’educazione teatrale nelle scuole italiane.

Messina ha spiegato che “il teatro non è solo una forma d’arte, ma uno strumento pedagogico essenziale per lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei nostri studenti. È per questo motivo che, insieme alla collega e senatrice Ella Bucalo, abbiamo presentato l’iniziativa.

“In questo scenario – hanno aggiunto i due parlamentari – è cruciale che i nostri giovani sviluppino capacità di adattamento e imparino a valorizzare le proprie peculiarità e la propria creatività. La scuola, in quanto ambiente ricco di opportunità di confronto e di crescita personale, è il luogo ideale dove tutto ciò può e deve avvenire”.

Il teatro, hanno continuato, è “una forma d’arte che permette di migliorare la gestione delle relazioni, abbattere barriere personali e sociali, e favorire dinamiche di inclusione e collaborazione”. “L’educazione teatrale a scuola non solo consente agli studenti di acquisire competenze artistiche, ma soprattutto li aiuta a crescere come persone, integrando mente e corpo, creatività e manualità, teoria e pratica”.