Femminicidi, la madre di Sara Campanella al suo preside: voglio entrare nelle classi, vivrò per educare. Ma la scuola da sola non ce la fa

“La scuola da sola non può educare gli studenti. Serve una rete con le famiglie e con le istituzioni per educare gli uomini: se una donna dice no, è no, anche se prima ha detto dieci sì”. A dirlo è stata la segretaria provinciale della Cisl di Palermo e Trapani Federica Badami, originaria di Misilmeri, dove è stata allestita la camera ardente per la giovane universitaria uccisa a Messina da un collega.

La sindacalista ha detto che “è un momento di dolore. Misilmeri piange. Il nostro paese è distrutto. C’è un silenzio assordante. Per strada la gente non ha nemmeno la forza di parlare.

Quando lo vedi in tv, pensi che non ti possa mai capitare, ma quando succede a una comunità coesa come quella di Misilmeri il dolore si avverte per le strade”.

A due passi dalla camera ardente, sulla piazza, da una finestra di una palazzina, è stato srotolato un lenzuolo bianco con la scritta: “Mi amo troppo per stare con chiunque. Sara Campanella figlia di tutti noi“.

Intanto, risuonano ancora le parole di Cetty Zaccaria, la madre di Sara Campanella, che assieme al padre e al fratello della studentessa uccisa, pronunciate il giorno prima al microfono davanti al rettorato di Messina, prima che partisse la fiaccolata per ricordare la giovane di Misilmeri sgozzata da un altro studente che l’assillava ma con cui non voleva avere a che fare: “Ringrazio tutti gli studenti – ha detto la donna davanti a migliaia di persone che hanno a lungo applaudito – , dico grazie a nome di Sara a loro e a tutti le persone presenti che hanno dato la voce a lei stasera. Oggi la ricordate insieme a noi con questa fiaccolata”.

Cetty Zaccaria, docente nell’istituto comprensivo Guastella-Landolina di Palermo, ha detto al suo dirigente scolastico: “Aiutami ad entrare in tutte le scuole, vivrò solo per educare”.

In ambito scolastico, la vicenda è stata commentata da Rosolino Cicero, leader dell’associazione Ancodis: “L’omicidio di Sara Campanella scuote le coscienze di ciascuno. Per quanto sarà nelle possibilità dei collaboratori dei ds di Ancodis questo auspicio sarà una certezza”, ha detto Cicero.