Femminicidi, Manfredi (Indire): “Corsi di formazione per docenti al via dal prossimo anno per svolgere il ruolo di sentinelle”

Femminicidi, Manfredi (Indire): “Corsi di formazione per docenti al via dal prossimo...

I docenti saranno formati per educare i propri alunni al rispetto e alle relazioni positive, contro la violenza di genere: a dirlo, così come anticipato qualche tempo fa dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il presidente di Indire Francesco Manfredi.

Ecco cosa ha detto, come riporta Il Sole 24 Ore: “L’ennesimo caso di femminicidio, nel quale purtroppo ha perso la vita la giovane Martina Carbonaro conferma quanto sia importante lavorare sui giovani e instaurare un dialogo forte con le famiglie. Come Istituto, ci siamo attivati, seguendo le tempistiche serrate volute dal Ministro Valditara, affinché i docenti, i dirigenti e tutto il personale scolastico possano ricevere un’adeguata formazione per svolgere proficuamente il ruolo di sentinelle e guidare i loro studenti in percorsi di autoriflessione e confronto sui temi delle corrette relazioni, del rispetto e, in particolare, dell’attenzione alla diversità di genere”.

“Operativi entro giugno”

Manfredi ha proseguito: “Abbiamo già definito la cabina di regia del progetto e fatto partire le attività di monitoraggio da parte dell’Osservatorio di Indire, con l’obiettivo di essere operativi entro metà giugno. Si tratta di strumenti utili per orientare le successive attività formative ed educative, superando la frammentarietà degli interventi, e per condividere buone pratiche replicabili in ogni contesto scolastico”.

“Oltre a ciò – ha aggiunto Manfredi – siamo in fase di costruzione dei percorsi per la formazione e l’accompagnamento del personale scolastico, con l’obiettivo di avviarli alla ripresa dell’anno scolastico. Abbiamo anche individuato una pluralità di iniziative rivolte agli studenti, basate su metodologie partecipative e sull’ascolto attivo, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo emotivo, culturale e sociale delle giovani generazioni anche attraverso attività da loro stessi ideate e realizzate”.

“Siamo fiduciosi – ha concluso Manfredi – che tutte queste azioni possano avere un impatto concreto sulla capacità di prevenzione ed educazione della scuola italiana, seguendo la linea di intervento tracciata dal ministro Valditara, con l’obiettivo di rendere anche il sistema scolastico, al fianco delle altre agenzie educative, protagonista di un percorso in grado di incidere sui comportamenti dei giovani, in particolare sui temi dell’inclusione, del rispetto e della parità di genere”.

Corsi sostegno Indire in partenza

Indire si sta occupando anche dei percorsi di specializzazione sul sostegno. Al termine del Convegno Snals del 22 maggio, svolto nel complesso scolastico Seraphicum, Manfredi ha detto che “è una grande responsabilità quella che ci ha assegnato il Parlamento per risolvere il problema annoso delle” mancate “attività formative, soprattutto” riguardo “quella fascia di studenti che più debole che più necessiterebbe di continuità e di una piena qualificazione dei docenti che accompagnano gli studenti con disabilità”.

Il presidente ha ricordato che Indire “ha consegnato al Ministero un progetto che contiene i contenuti dei percorsi, le modalità di erogazione e i nomi dei direttori scientifici di ogni corso. Prevediamo, dopo l’autorizzazione del Ministero, dipartire con l’organizzazione di queste attività e entro fine giugno con l’erogazione dei percorsi. Abbiamo proposto di coprire al Ministero circa 19.000 docenti. Quindi, partenza a fine giugno: due momenti di formazione per concludere questa attività entro fine dicembre, come da decreto Indire”.

Sull’avio dei corsi di specializzazione di sostegno Indire 2025, quindi, le previsioni della ‘Tecnica della Scuola’, che aveva indicato il mese di luglio 2025, risultano ancora una volta corrette.

Il professor Manfredi ha anche fornito garanzie qualitative sui contenuti di questi corsi, qui quali sono piovute non poche critiche per la caratterizzazione delle lezioni on line.