Fibra Infratel in scadenza: molte scuole si sono già trovate senza internet. Ecco come evitare il problema

Per molte scuole italiane il problema si è presentato all’improvviso: la connessione internet ha smesso di funzionare.

Niente più accesso ai servizi online, difficoltà per il registro elettronico, problemi per la segreteria, per le attività didattiche e per tutti quei servizi che oggi dipendono dalla connettività.

La causa, in diversi casi, è stata la stessa: la scadenza della connettività in fibra attivata nell’ambito del Piano Scuola Connessa / Infratel.

Dal 2021 sono infatti moltissimi gli istituti che hanno beneficiato della connettività finanziata dal Ministero. Il progetto prevedeva una durata quinquennale e, con il progressivo raggiungimento della scadenza, sempre più scuole si stanno trovando davanti alla necessità di individuare rapidamente una nuova soluzione.

La soluzione WindTre per le Scuole

Per garantire continuità alla connettività dell’Istituto, WindTre propone una soluzione in Fibra a partire da 35€/mese, acquistabile tramite il Mepa.

La scuola non viene lasciata sola nella scelta: una volta richiesto il contatto tramite questo link, un consulente WindTre certificato per la Pubblica Amministrazione analizzerà la situazione dell’Istituto, verificherà le esigenze e accompagnerà la scuola nella scelta della soluzione più adatta.

Nel caso di più plessi, esigenze particolari di rete, fibra dedicata, collegamenti di backup o altre necessità tecniche, sarà possibile valutare un progetto personalizzato, senza impegno.

L’obiettivo è semplice: evitare che la scuola si trovi a dover affrontare un’interruzione della connettività e darle per tempo una soluzione pronta per il passaggio dalla vecchia fornitura Infratel.

La richiesta di progetto è senza impegno e, se la soluzione è quella giusta, l’Istituto potrà procedere direttamente tramite Mepa.

Questo il link per compilare il form e richiedere una consulenza personalizzata e gratuita

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO