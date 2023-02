Fiera Didacta, tra metaverso e parità di genere, cosa aspettarsi dall’edizione 2023: interviste a Lorenzo Becattini, Paola Concia e Cristina Grieco

Torna Fiera Didacta, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, giunto alla sesta edizione, in programma a Firenze dall’8 al 10 marzo. Per i visitatori la possibilità di seguire un ampio numero di eventi tra convegni, seminari e workshop. L’edizione 2023 è dedicata allo scrittore Italo Calvino nel centenario della sua nascita.

Lasciamo la voce a Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera, Paola Concia, Coordinamento comitato organizzatore e Cristina Grieco presidente di Indire.

La Tecnica della Scuola presente a Didacta

La Tecnica della Scuola, attiva nel campo dell’informazione scolastica da oltre 70 anni, dopo il successo di Fiera Didacta Sicilia, sarà presente alla Fiera Didacta allo stand numero 27 (padiglione Cavaniglia): l’obiettivo sarà quello di parlare delle novità del mondo della formazione dei docenti e degli studenti, ma anche della scuola del futuro, con dirette social, interviste e tanti ospiti.

Per chi si registrerà presso il nostro stand, saranno subito disponibili in omaggio il corso online di sei ore “Strategie educative efficaci per l’insegnante di oggi”, tenuto dal formatore Giovanni Morello, e una shopper in cotone!

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma (https://fieradidacta.indire.it/it/programma/) e selezionare le attività interessate, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, anche utilizzando la carta del docente. Il costo del biglietto varia da 14 a 25 euro, in base al numero dei giorni (da uno a tre). È possibile prenotare un massimo due eventi formativi al giorno che possono essere: 2 seminari, 2 workshop, 1 seminario e 1 workshop, oltre alla partecipazione illimitata a convegni ed eventi di enti e aziende.

Orario di apertura della mostra: 8-9 marzo dalle 9,00 alle 18,30, 10 marzo dalla 9,00 alle 16,00

Costo del biglietto giornaliero: €14,00, due giorni (€20), tre giorni (€25) acquistabile con carta del docente

Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di INDIRE e di Giovanni Biondi, in partnership con Didacta International e con un Comitato organizzatore composto da Ministero dell’Istruzione e Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.