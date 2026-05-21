Filicudi, l’alunna di 10 anni farà le scuole medie nell’isola se sindaco o genitori faranno richiesta: Filippo Serra (direttore Usr Sicilia) chiude il caso

Interviene con decisione l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia sulla richiesta di un’alunna di dieci anni di quinta primaria di Filicudi, nelle Isole Eolie, che ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per esprimergli tutto il suo disappunto sulla probabile possibilità di essere costretta a lasciare l’isola per frequentare le scuole medie. “All’alunna dell’ultimo anno della scuola primaria sarà assicurato il percorso educativo e formativo nell’istituzione scolastica più vicina a Filicudi – rispondono dall’Usr -, al fine di garantire alla piccola un idoneo percorso di crescita e di imprescindibile socializzazione e confronto con i coetanei, nel quadro di un’offerta formativa che le garantisca il pieno sviluppo delle competenze”.

Alla madre della piccola, le istituzioni avevano già fatto sapere che non è possibile inviare otto docenti sull’isola per una sola alunna.

Ora, però, l’Usr Sicilia si dice meravigliata di questa notizia: “sorprende apprenderla dagli organi di stampa, soprattutto perché, ad oggi, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale dal sindaco o una richiesta formale dalla famiglia”, ha commentato Filippo Serra, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Quindi, il direttore generale apre ad una possibilità, che se percorsa potrebbe risolvere di fatto la situazione: “Nel caso in cui dovessero pervenire a questo Ufficio eventuali istanze in tal senso, siamo disponibili a organizzare in organico di fatto un percorso scolastico per consentire alla bambina la prosecuzione degli studi nell’isola in cui risiede”, ha assicurato l’alto dirigente ministeriale.

“Ho sentito – aveva scritto la bambina nella lettera indirizzata alla premier – che dopo 20 anni, il sindaco di Lipari, ha riaperto la scuola primaria di Ginostra per una sola bambina e la sezione infanzia di Alicudi per due bambini non isolani. Anche io, Presidente, non voglio andarmene. Voglio restare con I miei nonni, nella mia Isola, con i miei amici e con mia madre che qui lavora. Ho solo 10 anni e chiedo di avere le stesse opportunità date agli altri bambini”, aveva tenuto a fare sapere l’alunna.

L’informazione a cui si riferisce la bambina è corretta: alcuni mesi fa sempre l’Usr della Sicilia ha deciso che dal prossimo 1° settembre, Ginostra, il villaggio sul mare con 30 abitanti sull’isola di Stromboli, nella parte più settentrionale dell’arcipelago delle Eolie, avrà un plesso scolastico statale. E sarà frequentato da una sola alunna di sei anni, che frequenterà la prima classe della primaria.

Si tratta di deroghe alla norma-base che comunque non sorprendono: in questo modo, infatti, si garantisce lo studio a degli alunni che altrimenti non avrebbero possibilità alcuna di seguire un corso di istruzione, se non quella di spostarsi di decine e decine di chilometri, buona parte dei quali da percorrere sul mare.