Fondo Espero, la previdenza è on-line

Un proverbio africano recita “Mille passi cominciano sempre da uno”. E il segreto per costruire il proprio futuro previdenziale è ben stigmatizzato in questa massima. Con un passo alla volta e beneficiando del contributo mensile che il datore di lavoro versa sul conto previdenziale del dipendente. Per il lavoratori della scuola tutto ciò avviene on-line. Questa soluzione si chiama Fondo Scuola Espero.

Da anni per accedere al proprio cedolino paghe il dipendente della scuola utilizza il portale della pubblica amministrazione NoiPA. Con lo stesso sistema il lavoratore può attivare questa forma di risparmio direttamente all’interno di tale portale. Espero è da anni l’unico fondo pensione che raccoglie le adesioni completamente on-line, semplificando la vita dei lavoratori che vogliono sfruttare i benefici derivanti dal risparmio previdenziale: trattamento fiscale di ampio favore, contributo del datore di lavoro, strumento di gestione altamente professionale con i vantaggi delle economie di scala, e tutela individuale del risparmio accantonato. Allo stesso tempo per visualizzare il proprio conto previdenziale individuale presso il Fondo è sufficiente connettersi al sito del Fondo on-line o sfruttando il sistema di accesso remoto attraverso il portale NoiPA.

Oltre 115 mila lavoratori hanno aderito negli ultimi 16 anni, e più di 15 mila sono già andati in pensione ritirando il proprio risparmio.

Per approfondimenti: www.fondoespero.it – [email protected].it – tel 06 5227 9155

pubbliredazionale