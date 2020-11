Fondo Scuola espero: per un mondo migliore

Espero è il Fondo pensione dei lavoratori della scuola e il suo unico obiettivo è quello di permettere ai propri aderenti di costruire una pensione complementare per bilanciare il previsto abbassamento della pensione pubblica.

Il Fondo Espero è anche consapevole che nel perseguimento della sua mission ovvero consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, può contribuire allo sviluppo economico e sociale e al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità socio-ambientale previsti dall’Agenda per il 2030, essenziali per porre le basi della prosperità globale nel lungo periodo.

Espero da anni ha iniziato un percorso di dialogo con gli emittenti in cui investiamo per indurre un progressivo miglioramento sui temi ambientali, sociali e di governance.

Lo scorso mese di giugno è stata approvata la politica di impegno, con la quale il Fondo si è dotato dei principi e delle regole che lo vedranno sempre più attivo nel contemperare l’attività di investimento con la realizzazione di obiettivi di sostenibilità di medio / lungo periodo.

Per tale motivo è stata lanciata una campagna di consultazione degli stakeholder del Fondo, per raccogliere le loro priorità ed essere spronati da suggerimenti e idee. Per partecipare è sufficiente collegarsi al sito del Fondo (www.fondoespero.it) e seguire le indicazioni per la compilazione del questionario: un’iniziativa che mira a scatenare un processo virtuoso globale, PER UN MONDO MIGLIORE.

Per approfondimenti: www.fondoespero.it – [email protected] – tel 06 5227 9155

pubbliredazionale