Mini Call veloce 2026, posti disponibili nella provincia Verbano-Cusio-Ossola. ADAA 7 posti e ADEE 43 posti

Già ieri 11 agosto è stato pubblicato un dato interessante che renderà efficace la procedura della Mini Call veloce 2026 per alcune disponibilità nella Regione Piemonte ma solo per sostegno infanzia ADAA e sostegno primaria ADEE.

Posti disponibili per Mini Call veloce 2026

Emerge in anticipo rispetto al 14 agosto 2026 il dato che vede nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola la disponibilità di posti di sostegno per l’attuazione della procedura della Mini Calla veloce 2026. I posti disponibili pubblicati sono 7 per ADAA e 43 per ADEE

Mini Call veloce

La finestra temporale prevista ufficialmente per la presentazione delle istanze di partecipazione alla Mini Call veloce è quella che va dalle ore 14:00 del 14 agosto 2026 fino alle ore 12:00 del 19 agosto 2026. Potranno partecipare alla procedura i docenti inseriti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per i posti di sostegno che abbiano presentato la domanda per l’accesso al ruolo con le 150 preferenze ai fini di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo e che hanno dichiarato di avere il requisito per ottenere l’assunzione in un posto provinciale disponibile.

La procedura si avvia a seguito della conclusione delle normali operazioni provinciali di nomina e riguarda i posti rimasti vacanti e disponibili. La normativa vigente ha infatti prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’efficacia della disciplina transitoria che permette l’assunzione dei docenti specializzati direttamente dalle GPS e prevede l’attuazione della Mini Call veloce sui postidi sostegno residuati. La mini call veloce 2026 è una procedura straordinaria dedicata esclusivamente ai posti di sostegno nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Essa rappresenta una fase aggiuntiva nel processo di assunzione dei docenti di sostegno, che viene attivata solo se, dopo le nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di prima fascia, rimangono ancora posti vacanti. In questo caso i docenti hanno la possibilità di poter presentare domanda al fine dell’immissione in ruolo per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.

Le istanze di Mini call veloce 2026, dovranno essere presentate, qualora ci siano posti residui, esclusivamente in modalità telematica. Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi al sito www.mim.gov.it , all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm