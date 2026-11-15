La scuola si cambia ascoltando la gente, Schlein fa autocritica: basta “sbandate”, il Pd vincerà le elezioni senza più imporre riforme calate dall’alto

“Sulla scuola dobbiamo fare autocritica anche rispetto ad alcune sbandate del passato e lo sappiamo. Siamo qui per ricostruire insieme, tramite l’ascolto e il dialogo”. A dirlo è stata Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, nel corso dell’intervento di chiusura degli Stati generali della scuola del Pd svolti a Roma all’interno del cinquecentesco palazzo Baldassini.

Il confronto con i cittadini prima di tutto, anche se governermo

Il Pd intende, quindi, introdurre una politica di confronto con i cittadini, primi di intraprendere delle decisioni, prendere posizioni o produrre una eventuale riforma. Al bando, quindi, le riforme imposte, calate dall’alto. Anche nella scuola: “Questo è lo spirito – ha sottolineato la numero uno dei dem – e non finirà con questa fase di preparazione a un appuntamento importante come saranno le prossime elezioni politiche, ma sarà lo stesso identico metodo che vogliamo portare anche alla guida di questo Paese”.

Non viene citata, ma il riferimento è all’approvazione della Legge 107 del 2015, che tanto fece discutere e che ebbe un confronto con la “base” solo dopo essere stata di fatto approvata.

Schlein: Scuola e Sanità prima di tutto

Entrando nel merito dei provvedimenti che il Pd ritiene prioritari da raggiungere, Schlein ha tenuto a dire: “è vero che la coperta non è infinita ma la politica è fare delle scelte e scuola e sanità pubblica sono una priorità. Altro che i tagli che avevano previsto anche in questa Manovra, li hanno ritirati, li aspettiamo in Parlamento per vedere i fatti

“Ho trovato interessante la spiegazione che ha provato a dare ieri la presidente del Consiglio Meloni, ha detto che non erano tagli. Non so come intenda chiamare quando tu riduci di 200 milioni una posta del bilancio dello Stato, però no, non erano tagli, semplicemente stavano cominciando ad adattare il personale al calo demografico”.

“Cioè – ha continuato Schlein – come a dire: voi vi arrendete al calo demografico. Noi vogliamo invece contrastare il calo demografico. Ma per combattere la denatalità, ad esempio, bisogna contrastare la precarietà che loro stanno aumentando e che colpisce soprattutto i giovani e le donne, soprattutto al Sud di questo Paese”.

Meloni: non erano tagli

A proposito del ritiro annunciato della norma che prevedeva di ridurre gli organici di quasi 5mila insegnanti e oltre 2mila Ata, la premier Meloni aveva detto che “non si trattava di tagli”, perchè “nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato”.

La presidente del Consiglio ha aggiunto che “la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”.

L’impegno con i Verdi: insieme vinceremo le elezioni

Nella stessa giornata, intanto, Elly Schlein intervenendo alla festa per i 40 anni dei Verdi a Roma, ha detto: “Insieme andremo a vincere le elezioni” e “portiamo finalmente al Paese un governo progressista, femminista ed ecologista”.

Secondo la dem, si tratta di “un impegno molto forte al fianco” dei Verdi, in questi anni “avete potuto contare su di me. Qualcosa è cambiato. Stiamo riuscendo insieme a cambiare la cultura politica”.