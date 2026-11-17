Nel corso dell’assemblea unitaria di quattro sindacati (Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals ed Anief) riguardo le ragioni e gli obiettivi della mobilitazione per modificare la Legge di Bilancio 2027, la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci è intervenuta sul tema degli scioperi, spiegando la scelta di non scioperare in occasione degli ultimi avvenimenti:

“Si può lottare in tanti modi. Ci sono molti amici e colleghi che inneggiano allo sciopero. Lo sciopero resta l’arma più potente, forse, è tutto da verificare se in questi tempi il risultato dello sciopero porta a casa degli effetti concreti, ma resta l’arma estrema, più significativa del sindacato. Intanto non è possibile scioperare senza vedersi ritirare i soldi, perché ricordo che lo sciopero è un atto di protesta e di rivendicazione che purtroppo preleva la retribuzione di un giorno ai lavoratori”.

“Allora, la categoria della scuola e non gli scioperi generali ha avuto dal 7 maggio 2025 ad oggi a disposizione 14 scioperi, indizione di 14 scioperi dal 7 maggio 2025 al 16 ottobre 2026 sigle sindacali di varia natura legittimate a indire scioperi, hanno indetto per 14 volte lo sciopero. E sapete qual è stata l’adesione allo sciopero di queste 14 volte? È stata di una media del 4%-5% con picchi l’unica volta dell’11%, quindi hanno scioperato 100.000 persone di fronte a una categoria costituita da 1.250.000 persone“.

I risultati dello sciopero

“Allora, questo è un dato di cui dobbiamo tener conto, perché se noi ci lavassimo la coscienza semplicemente indicendo gli scioperi e non preoccupandoci minimamente di quello che deve essere l’effetto conseguente a uno sciopero, perché dopo uno sciopero, soprattutto se le persone ci credono, le sigle sindacali che lo hanno indetto devono essere in grado di portare a casa un risultato perché abbiamo esposto la categoria intanto ad una condizione economica, perché oggi c’è una condizione economica difficile e quindi il personale della scuola fa fatica a lasciare sul tavolo 100 euro di giornata lavorativa“.

“Altri sindacati come i nostri hanno valutato in questo periodo di fare la stessa lotta, la stessa battaglia senza dover indurre il personale a scioperare. E allora c’è una valutazione da fare. Può essere la strada giusta lo sciopero? In questo momento probabilmente abbiamo valutato di no. Non abbiamo declassato e tolto dalla nostra agenda la possibilità di fare sciopero, però ci sono dei momenti storici in cui lo sciopero può essere l’occasione davvero per ottenere il risultato e allora dobbiamo decidere se voler essere un sindacato inconcludente e velleitario oppure agire in maniera fattiva e realizzabile con cose concrete”.

Interlocuzioni dure, non lettere

“La prima cosa concreta è aver fatto ritirare dal governo i tagli, è una prima risposta, è sufficiente? No, non è sufficiente. Noi il 21 di ottobre, nello stesso momento in cui è stato indetto uno sciopero prima ancora che venisse pubblicata la manovra di bilancio, e quindi questa è la differenza tra noi ed altri. È legittimo tutto, potete fare e aderire a ciò che volete. Noi abbiamo deciso di non fare degli scioperi preventivi, ma di agire con molta più fatica, andando a intervenire con la mobilitazione e con le interlocuzioni dure, non le letterine, ma interlocuzioni che mettono nero su bianco le motivazioni per cui la scuola non ci sta”.

“Siamo intervenuti con tutti i politici, sia di maggioranza che di minoranza – chiude Barbacci – mettendo in evidenza le nostre ragioni. Ecco, siamo stati convincenti, non credo che sia una colpa, credo che sia un merito di fattività e di realizzabilità. Però andiamo avanti. Il 21 ottobre abbiamo scritto una lettera unitaria e c’era anche la sigla Flc Cgil con la quale collaboriamo. Sapete che c’è? Che nel tavolo negoziale della contrattazione si dialoga tutti insieme, probabilmente utilizziamo metodi diversi per arrivare agli stessi obiettivi. Ecco, per gli amici colleghi che hanno indetto uno sciopero e sono Flc, Gilda, gli obiettivi sono gli stessi nostri, uguali, identici. Solo che nel nostro caso noi riteniamo di non dover sottoporre la categoria ad una dimensione che svilisce anche il potere contrattuale della categoria perché se sciopera il 6-7%, il 5%, le rivendicazioni della categoria verranno svilite, saranno sottoposte al vaglio della politica che dirà come ha sempre detto “bene, tutta la gran parte dell’altra categoria che non ha scioperato è dalla mia parte” e allora dobbiamo stare attenti a non sprecarlo lo sciopero. Questo è il nostro obiettivo. Non vogliamo sprecare lo strumento dello sciopero”.