Schlein sui docenti: “Vanno pagati di più. Sono stata sempre favorevole a una tassa sui super ricchi”

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, continua a parlare di scuola: lo ha fatto nel corso dell’intervento di chiusura degli Stati generali della scuola del Pd svolti a Roma all’interno del cinquecentesco palazzo Baldassini lo scorso weekend, e anche alla festa di Domani.

Come riporta La Repubblica, secondo Schlein occorre partire da “libri di testo gratuiti anche alle superiori”, “il tempo pieno da allungare dove manca”, “mense e trasporto scolastico gratis”.

Per gli insegnanti, prospetta stipendi più alti: “Vanno pagati meglio, sono il primo presidio di democrazia. Un Paese che non crede nella sua scuola è un Paese che non crede nel suo futuro”.

Poi, ha aggiunto: “Io sono sempre stata favorevole a una tassa sui super ricchi. Si può fare benissimo anche a livello nazionale”.

Schlein: Scuola e Sanità prima di tutto

Entrando nel merito dei provvedimenti che il Pd ritiene prioritari da raggiungere, Schlein, all’evento Pd, ha tenuto a dire: “è vero che la coperta non è infinita ma la politica è fare delle scelte e scuola e sanità pubblica sono una priorità. Altro che i tagli che avevano previsto anche in questa Manovra, li hanno ritirati, li aspettiamo in Parlamento per vedere i fatti

“Ho trovato interessante la spiegazione che ha provato a dare ieri la presidente del Consiglio Meloni, ha detto che non erano tagli. Non so come intenda chiamare quando tu riduci di 200 milioni una posta del bilancio dello Stato, però no, non erano tagli, semplicemente stavano cominciando ad adattare il personale al calo demografico”.

“Cioè – ha continuato Schlein – come a dire: voi vi arrendete al calo demografico. Noi vogliamo invece contrastare il calo demografico. Ma per combattere la denatalità, ad esempio, bisogna contrastare la precarietà che loro stanno aumentando e che colpisce soprattutto i giovani e le donne, soprattutto al Sud di questo Paese”.

Meloni: non erano tagli

A proposito del ritiro annunciato della norma che prevedeva di ridurre gli organici di quasi 5mila insegnanti e oltre 2mila Ata, la premier Meloni aveva detto che “non si trattava di tagli”, perchè “nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato”.

La presidente del Consiglio ha aggiunto che “la misura che era prevista in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perchè la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite”.