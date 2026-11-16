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16.11.2026

Studenti aggrediscono vicepreside e bidella: “Volevano occupare il liceo”

Redazione
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Schiacciati contro i cancelli
Tre feriti in ospedale
Il preside: "Siamo spiazzati"

Secondo quanto riporta La Stampa, questa mattina in un liceo di Torino una vicepreside, un funzionario e una collaboratrice scolastica sarebbero stati aggrediti da alcuni studenti intenzionati a occupare la scuola. I tre sono finiti al pronto soccorso. Sarebbe la seconda occupazione dell’anno dopo quella di inizio ottobre.

Schiacciati contro i cancelli

I fatti risalgono alle 7.45 circa, nella sede centrale dove frequentano gli studenti degli ultimi tre anni dell’istituto. Secondo la ricostruzione, tre ragazzi della scuola attendevano fin dalle prime ore del mattino l’arrivo di qualche docente. Quando la vicepreside, il funzionario e la collaboratrice hanno iniziato ad aprire l’istituto, li avrebbero spinti contro i cancelli. Poi avrebbero strappato di mano alla professoressa le chiavi per entrare e avviare l’occupazione.

Tre feriti in ospedale

I tre aggrediti sono stati trasportati al pronto soccorso e riportano contusioni su mani e corpo. L’episodio ha colto di sorpresa la comunità scolastica, che non si aspettava una dinamica di questo tipo. Le ragioni del gesto non sono al momento chiare e non è ancora emerso se saranno presi provvedimenti nei confronti degli studenti coinvolti.

Il preside: “Siamo spiazzati”

A commentare è il preside: “Siamo spiazzati”. Il dirigente ricorda che nelle precedenti occupazioni il clima con i ragazzi era stato di grande armonia e che tutto si era svolto senza problemi. Alla fine delle occupazioni, aggiunge, gli studenti avevano lasciato la scuola in ordine e pulita. Per questo, spiega, a scuola non si comprendono i motivi di quanto accaduto questa mattina.

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