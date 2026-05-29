Nomi commissari esterni maturità 2026 pubblicati a breve? Sono ridotti ma il compenso è uguale – SONDAGGIO

La Maturità 2026, che prenderà il via il prossimo 18 giugno, entra nel vivo. Come al solito, in questo periodo, si attende la pubblicazione dell’elenco dei commissari esterni.

Come fa notare Skuola.net oggi, 29 maggio, il motore di ricerca MIM in cui dovrebbero comparire è in manutenzione e compare la scritta “le funzioni saranno disponibili a breve”. Probabile uscita il 29 maggio? Si tratterebbe di un anticipo rispetto al solito. La pubblicazione avviene di solito la prima settimana di giugno.

Maturità 2026, cosa cambia?

Ma cosa cambierà alla Maturità 2026?

Da sei commissari a quattro, più il presidente

Innanzitutto, le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri complessivi, anziché sette, di cui due interni, due esterni e il presidente esterno.

Aumentano le risorse per la formazione dei commissari: 3 milioni di euro nel 2026 e ben 11 milioni nel 2027. Il compenso dei commissari, però, rimane sempre lo stesso, fermo al 2007, quindi da quasi vent’anni fa. Viene rivisto anche il sistema dei punti bonus, che potranno essere assegnati ai candidati con un voto a partire da 90/100, e non più da 97/100.

Addio alla denominazione “esame di stato”

Si passa poi dalla definizione ufficiale di “Esame di Stato” al ritorno alla dicitura “Esame di Maturità”.

Cambia il colloquio

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, e le quattro discipline oggetto di colloquio, per ogni indirizzo. Stop anche al documento iniziale del colloquio.

Colloquio obbligatorio

L’esame di maturità sarà validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, per evitare le “scene mute” degli studenti del 2025, ma anche degli anni precedenti, con studenti che hanno deciso di non svolgere il colloquio per protesta, sapendo comunque di avere raggiunto un punteggio tale nelle prove scritte per arrivare al diploma.

Ma, nonostante l’innovazione proposta dal ministro Valditara, ci si chiede: ha ancora senso l’esame di Maturità? La Tecnica della Scuola ha chiesto ai suoi lettori la loro opinione in merito a questo e agli aspetti della riforma.

Lo scorso 12 maggio, sono stati pubblicati gli elenchi dei Presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2026. A comunicarlo è stato il Ministero, con una nota dell’11 maggio. Gli elenchi sono stati pubblicati come gli altri anni sui siti degli Uffici scolastici regionali.

Il 29 gennaio scorso, sono state comunicate le materie della Maturità 2026. Il Ministero ha anche reso disponibile un motore di ricerca per trovare le materie per ogni percorso di studi.

Il motore di ricerca è distinto in tre sezioni:

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali.

L’ipotesi

Ma quando saranno noti i nominativi degli esterni? Non c’è una data precisa. Il 9 aprile sono scaduti i termini per le designazioni, da parte dei consigli di classe, dei commissari interni all’esame. I docenti non designati hanno poi dovuto presentare domanda come commissari esterni entro il 13 aprile. L’anno scorso i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Come negli anni passati, anche nel 2026 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca (l’anno scorso raggiungibile a questo link) per individuare la commissione della scuola di interesse.