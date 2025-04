Funerali Papa Francesco, molti docenti e giovani presenti in Piazza San Pietro

Una folla di gente immensa e composta. È quella che arrivata in Piazza San Pietro da tutti i Continenti per i funerali di Papa Francesco morto lo scorso 21 aprile a 88 anni a causa di un ictus. Le esequie si tengono oggi, 26 aprile, dalle ore 10.

L’ondata di persone è tale che non si riesce a cogliere interamente. Ci sono tantissime famiglie e gruppi di giovani, anche molti insegnanti. Quelli a cui il Pontefice argentino si è dedicato con passione e ardore per rimarcare che nessun giovane dovrebbe rimanere indietro e più difficili vanno sempre e comunque tutelati.

I fedeli sono arrivati e rimangono in silenzio. Il loro attaccamento per il Papa che ci ha lasciati non ha bisogno di parole. Sono arrivati anche i Capi di Stato. Iniziano le esequie in una giornata bellissima, in cui il sole splende e batte forte sui presenti in Piazza San Pietro a Roma.

Come riporta Il Corriere della Sera, sono 50.000 i fedeli presenti all’interno di Piazza San Pietro. Il massimo consentito dal piano di sicurezza per la gestione dei grandi eventi seguito e coordinato in questo momento dalla questura. Nell’area adiacente a via della Conciliazione ci sono invece circa 100.000 persone pronte ad assistere ai funerali di Papa Francesco attraverso una dozzina di maxi schermi installati in luoghi strategici soprattutto in direzione del rione Prati. Al momento invece all’interno dell’area di sicurezza della Santa Sede sono giunte 140 delegazioni di paesi stranieri compresa quella del presidente americano Donald Trump.

Sopra la bara di Papa Francesco, al centro del sagrato della Basilica di San Pietro, è stato posizionato, aperto, il Vangelo.

L’omelia di Re

Dopo circa quaranta minuti dall’inizio della celebrazione ha preso la parola il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, per l’omelia. Re ha parlato della “scelta di un programma e di uno stile”, già dal nome “Francesco”. Il prelato ha definito il Papa come “desideroso di essere vicino a tutti, con attenzione alle persone con difficoltà, gli emarginati, è stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti, attento al nuovo che emergeva nella società con carisma dell’accoglienza e dell’ascolto e la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, con le porte sempre aperte”.

“In contrasto della cultura dello scarto ha parlato della cultura dell’incontro, della solidarietà. Con forza ha ricordato che apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana e che nessuno si salva da solo. Ha più volte implorato la pace perché la guerra, diceva, è solo morte di persone, distruzione di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era prima”.

“Il Papa Francesco diceva sempre di pregare per lui. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo di benedire la Chiesa, il mondo intero”, ha concluso.

Scuole chiuse a Roma, minuto di silenzio nel resto d’Italia

Con una circolare firmata dalla direttrice Anna Paola Sabatini, l’Usr Lazio ha stabilito la chiusura di tutte le scuole romane per oggi, 26 aprile. Lo riporta Ansa.

In realtà sarebbero state pochissime le scuole aperte sabato 26 aprile: innanzitutto proprio perché la maggior parte degli istituti ormai fa attività didattica dal lunedì al venerdì, ma anche per la concomitanza con il ponte del 25 aprile e la lunga pausa pasquale che molte scuole hanno fatto.

“La chiusura dei locali scolastici – anche in assenza di attività didattica – agevolerà l’attuazione delle misure di ordine pubblico e di gestione logistica dell’evento, contribuendo così al regolare svolgimento delle celebrazioni in condizioni di sicurezza”, si legge nel testo.

E nel resto d’Italia? Come stabilito da una circolare del ministero dell’Istruzione e del Merito i vari istituti sono chiamati a fare un minuto di raccoglimento alle ore 10.00 nel giorno della cerimonia esequiale o nel primo giorno di apertura dopo le esequie.