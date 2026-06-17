Rendicontazioni PNRR, il MIM aggiorna la scadenza: c’è tempo fino al 15 ottobre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato un aggiornamento importante per le istituzioni scolastiche impegnate nella gestione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con la nota n. 153284 del 16 giugno 2026, il Ministero ha infatti ridefinito le scadenze relative alla rendicontazione delle spese.

La decisione arriva a seguito di un confronto con la Commissione europea e tiene conto delle nuove Linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone. Tali indicazioni sono state adottate il 17 aprile 2026 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il PNRR – e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Ispettorato generale per il PNRR.

Nuova scadenza unica per la rendicontazione

Il MIM ha stabilito che il termine unico per l’invio delle rendicontazioni delle spese di tutti i progetti scolastici finanziati con fondi PNRR è fissato al 15 ottobre 2026. Si tratta di una scadenza che riguarda l’intero comparto scolastico coinvolto nelle misure a titolarità ministeriale.

Nessuna modifica ai cronoprogrammi

Nonostante la proroga dei termini per la rendicontazione, il Ministero ha chiarito che restano invariati tutti i cronoprogrammi di attuazione e conclusione dei progetti. Le tempistiche operative già definite negli Accordi di concessione sottoscritti con ciascuna istituzione scolastica continuano dunque a essere pienamente valide.

Restano inoltre confermati:

gli obiettivi di target e milestone previsti per ciascun investimento;

le istruzioni operative già emanate;

eventuali aggiornamenti successivi già comunicati alle scuole.

Un passaggio chiave per il completamento del PNRR scuola

L’aggiornamento si inserisce in una fase cruciale per l’attuazione del PNRR nel settore dell’istruzione, in cui diventa fondamentale garantire una rendicontazione puntuale e conforme agli standard europei.

La nuova scadenza del 15 ottobre rappresenta quindi un punto di riferimento unico per tutte le scuole coinvolte, chiamate a completare le procedure amministrative senza rallentare l’avanzamento dei progetti già in corso.

LA NOTA