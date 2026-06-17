Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 17 giugno

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
ATA
17.06.2026

Rendicontazioni PNRR, il MIM aggiorna la scadenza: c’è tempo fino al 15 ottobre 2026

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Nuova scadenza unica per la rendicontazione
Nessuna modifica ai cronoprogrammi
Un passaggio chiave per il completamento del PNRR scuola

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato un aggiornamento importante per le istituzioni scolastiche impegnate nella gestione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con la nota n. 153284 del 16 giugno 2026, il Ministero ha infatti ridefinito le scadenze relative alla rendicontazione delle spese.

La decisione arriva a seguito di un confronto con la Commissione europea e tiene conto delle nuove Linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone. Tali indicazioni sono state adottate il 17 aprile 2026 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il PNRR – e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Ispettorato generale per il PNRR.

Nuova scadenza unica per la rendicontazione

Il MIM ha stabilito che il termine unico per l’invio delle rendicontazioni delle spese di tutti i progetti scolastici finanziati con fondi PNRR è fissato al 15 ottobre 2026. Si tratta di una scadenza che riguarda l’intero comparto scolastico coinvolto nelle misure a titolarità ministeriale.

Nessuna modifica ai cronoprogrammi

Nonostante la proroga dei termini per la rendicontazione, il Ministero ha chiarito che restano invariati tutti i cronoprogrammi di attuazione e conclusione dei progetti. Le tempistiche operative già definite negli Accordi di concessione sottoscritti con ciascuna istituzione scolastica continuano dunque a essere pienamente valide.

Restano inoltre confermati:

  • gli obiettivi di target e milestone previsti per ciascun investimento;
  • le istruzioni operative già emanate;
  • eventuali aggiornamenti successivi già comunicati alle scuole.

Un passaggio chiave per il completamento del PNRR scuola

L’aggiornamento si inserisce in una fase cruciale per l’attuazione del PNRR nel settore dell’istruzione, in cui diventa fondamentale garantire una rendicontazione puntuale e conforme agli standard europei.

La nuova scadenza del 15 ottobre rappresenta quindi un punto di riferimento unico per tutte le scuole coinvolte, chiamate a completare le procedure amministrative senza rallentare l’avanzamento dei progetti già in corso.

LA NOTA

rendicontazione-PNRRDownload
FinanziamentiPNRR

Furti e atti vandalici, stanziati 3 milioni di euro per le scuole interessate

Accoglienza studenti provenienti da Gaza e Scuola in ospedale: in scadenza due avvisi finanziati dal PN 2021/2027

Cyberbullismo, il MIM stanzia 2 milioni di euro per la prevenzione nel 2026: erogazione alle scuole entro il 30 giugno

Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, stanziati 139 milioni per le famiglie meno abbienti. In testa Campania e Sicilia

L’Università come la Scuola: definanziamento e precarizzazione del personale sono scelte politiche

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Diritto allo studio? Non sempre viene garantito

I lettori ci scrivono

In aumento le “bocciature” di alunni con disabilità. Chiesto l’intervento della sottosegretaria Frassinetti

I lettori ci scrivono

Salute nelle scuole, il M5S si astiene: “Risorse insufficienti, appena 25 euro per istituto”

Reginaldo Palermo

Competenze digitali, DigCompEdu e l’identità professionale del docente di oggi: la bussola che mancava

Redazione
vai alla ricerca avanzata