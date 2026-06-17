Rendicontazioni PNRR, il MIM aggiorna la scadenza: c’è tempo fino al 15 ottobre 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha comunicato un aggiornamento importante per le istituzioni scolastiche impegnate nella gestione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con la nota n. 153284 del 16 giugno 2026, il Ministero ha infatti ridefinito le scadenze relative alla rendicontazione delle spese.
La decisione arriva a seguito di un confronto con la Commissione europea e tiene conto delle nuove Linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone. Tali indicazioni sono state adottate il 17 aprile 2026 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il PNRR – e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’Ispettorato generale per il PNRR.
Il MIM ha stabilito che il termine unico per l’invio delle rendicontazioni delle spese di tutti i progetti scolastici finanziati con fondi PNRR è fissato al 15 ottobre 2026. Si tratta di una scadenza che riguarda l’intero comparto scolastico coinvolto nelle misure a titolarità ministeriale.
Nonostante la proroga dei termini per la rendicontazione, il Ministero ha chiarito che restano invariati tutti i cronoprogrammi di attuazione e conclusione dei progetti. Le tempistiche operative già definite negli Accordi di concessione sottoscritti con ciascuna istituzione scolastica continuano dunque a essere pienamente valide.
Restano inoltre confermati:
L’aggiornamento si inserisce in una fase cruciale per l’attuazione del PNRR nel settore dell’istruzione, in cui diventa fondamentale garantire una rendicontazione puntuale e conforme agli standard europei.
La nuova scadenza del 15 ottobre rappresenta quindi un punto di riferimento unico per tutte le scuole coinvolte, chiamate a completare le procedure amministrative senza rallentare l’avanzamento dei progetti già in corso.