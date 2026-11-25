La società, i cittadini e il mondo del lavoro cambiano. Così anche le conoscenze e le competenze da acquisire. Tutti i contesti si adeguano, anche la scuola. Dopo la discussa approvazione delle Nuove Indicazioni nazionali del primo ciclo, scuola media compresa, a Viale Trastevere si lavora a testa bassa per portare in porto anche della riforma degli istituti superiori. La bozza sulle Indicazioni nazionali dei licei è stata già presentata, come pure il riassetto degli Istituti tecnici e professionali, con la riforma dell’offerta formativa (per ora solo del biennio) e anche del cosiddetto percorso 4+2 (maturità in 4 anni, a seguire un biennio di Its, gli Istituti tecnologici superiori). L’obiettivo dell’amministrazione è arrivare alla stesura delle riforme entro fine legislatura, con quasi immediata efficacia. Ma gli insegnanti, i dirigenti e tutto il personale scolastico, come stanno accogliendo questi cambiamenti? ‘La Tecnica della Scuola’ lo ha chiesto ad Elvira Serafini, segretario generale Snals-Confsal.

Serafini, quale giudizio avete dei cambiamenti in atto nella scuola secondaria di secondo grado?

Noi non diciamo no alle riforme per principio, ma non diamo nemmeno deleghe in bianco. Diciamo sì alla scuola moderna, ma non si rinunci mai alla sua autonomia, perché dobbiamo sempre realizzare una scuola che sostenga i suoi alunni più in difficoltà, che non lasci mai solo il personale. E le riforme si costruiscono assieme al personale, che deve essere unito. Perché abbiamo una responsabilità verso il futuro.

Dal Ministero assicurano che qualsiasi novità approvata non limiterà l’autonomia scolastica: questo vi rassicura?

Fino ad un certo punto. Perché autonomia non può tradursi in un abbandono delle scuole alle proprie difficoltà: occorre sempre garantire gli stessi diritti a tutti gli alunni e e ai lavoratori.

Alcuni sindacati sostengono che si cambiano le regole senza un adeguato sostegno finanziario. E che si tende a ridurre spese e dipendenti, grazie anche al crollo del tasso demografico. Siete d’accordo?

Nessuna riforma é a costo zero, servono risorse, serve personale, non si possono caricare i lavoratori di nuove incombenze. Bisogna creare organici adeguati, formare il personale e predisporre un assetto organizzativo scolastico in grado di assorbire il cambiamento senza conseguenze negative per il servizio.

Parliamo dei nuovi licei, che deriveranno delle rinnovate Indicazioni nazionali: il Consiglio di Stato ha appena dato il via libera al regolamento. A voi cos’è che con convince?

Chiediamo prima di tutto maggiore coinvolgimento nelle Nuove linee guida sui licei: va bene aggiornare i programmi, inserire l’intelligenza artificiale e i percorsi utili a salvaguardare l’evoluzione sociale. Dietro però ad ogni modifica dell’assetto organizzativo e dei quadri orari, ci sono conseguenze sulle condizioni del lavoro e sugli organici, tutte cose che vanno valutate prima e non dopo.

E sui Nuovi istituti tecnici, con la riforma oraria più il 4+2, quale giudizio avete?

C’è un punto su cui non si può transigere: i nuovi istituti tecnici non possono piegarsi alle esigenze delle imprese. E i nuovi quadri orari non possono ridurre ore, addirittura di area comune, mandando in soprannumero docenti e personale Ata. Lo abbiamo già detto al ministero dell’Istruzione e su questo punto rimaniamo fermi.



Nei nuovi assetti scolastici, l’Ai avrà un ruolo sempre più da protagonista: siete d’accordo?

Come linea di principio, riteniamo che l’intelligenza artificiale debba essere innanzitutto governata: servono regole e formazione, che produca un servizio alla scuola: serve un investimento nazionale sulla formazione. Come servono regole chiare da inviare agli istituti per la formazione e la gestione dell’intelligenza artificiale.





