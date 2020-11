Giannelli (ANP): “La Dad ha un costo sociale elevato. Non risolve i problemi”

Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi non si fida della didattica a distanza: pur riconoscendola come strumento unico di didattica in caso di sospensione delle lezioni in presenza, invita a guardare da una prospettiva più ampia.

“La Dad non risolve tutti i problemi”

“Si pensa che la Dad sia il modo facile per risolvere i problemi ma bisogna essere consapevoli che l’uso della Didattica a distanza ha un costo sociale molto elevato. Il recupero è illusorio se a lacune si sommano altre lacune, perché la scuola comincia sempre a settembre“, dice Antonello Giannelli, anche alla luce delle prossime limitazioni delle lezioni in presenza previste dal nuovo Dpcm, che dovrebbe essere pubblicato a breve.

“Sono gli altri sistemi che devono rimboccarsi le maniche per garantire il servizio – afferma il presidente dell’associazione dirigenti scolastici – La scarsa tenuta è di trasporti da una parte e sanità dall’altra. Le scuole sono in grande difficoltà perché continuamente sono disposte quarantene a livello precauzionale. Il tracciamento dei contatti stretti viene fatto in modo approssimativo a danno della continuità didattica necessaria, perché il personale delle Asl è insufficiente. C’è stata una sottovalutazione del carico di lavoro che si sarebbe abbattuto sulle aziende sanitarie e questo – conclude – ha portato alla situazione attuale“.

“Vacanze di Natale anticipate? Difficile da realizzare”

Giannelli si sofferma anche sulla proposta di Pino Turi di anticipare le vacanze di Natale, ritenendo che anticipare le vacanze di Natale non è una possibilità che si può escludere in linea di principio, ma “ho dubbi sulla sua realizzabilità da un punto di vista pratico – commenta il presidente Anp che prosegue: “comporterebbe un sacrificio enorme da parte delle famiglie, difficilmente ipotizzabile. Sarebbe come imporre alla società un ritmo di vita non usuale e mediamente non praticabile“.

