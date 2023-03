Giocano con le tavole Ouija: 28 studentesse in ospedale

Ansia, angoscia, svenimenti, crisi: 28 studentesse del Galeras Educational Institution, a Pasto in Colombia, sono finite in ospedale colpite da mancamenti e dalle sindromi di paura dopo aver fatto una seduta spirita giocando con una tavola Ouija.

I genitori, indignati contro l’Istituto che non ha vigilato, accusano le tavole Ouija, tavole “parlanti” per mettersi in contatto con gli spiriti che interagiscono attraverso messaggi misteriosi. Create negli Stati Uniti nel 1886, le Ouija sono diventate un “must” della tradizione occulta per la loro presunta capacità di far comunicare con i morti e conferire potenzialità paranormali a coloro che le usano.

“Le ragazze sono state indirizzate e portate all’ospedale municipale locale secondo i protocolli in vigore. Direttori e insegnanti le hanno accompagnate mentre venivano visitate”, così i responsabili della scuola, che fra l’altro attendono i referti medici prima di fornire un aggiornamento sull’accaduto.

Sembra tuttavia, come si legge su Il Mattino, che già casi simili siano accaduti negli Usa, l’ultimo dei quali ha coinvolto un altro gruppo di adolescenti in Colombia, che è “crollato” dopo aver usato una tavola Ouija: cinque di loro sono stati portati in ospedale.

E ancora presso un Istituto Tecnico Agrario di Hato dove gli insegnanti avevano trovato 11 studenti, tra i 13 ei 17 anni, svenuti in un corridoio. Gli adolescenti soffrivano di vomito, dolori addominali e spasmi muscolari. Mentre la maggior parte è stata curata in un centro sanitario nelle vicinanze, cinque sono state portate all’ospedale Manuela Beltrán.