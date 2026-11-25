Promuovere l’educazione al rispetto tra le giovani generazioni e contrastare la violenza contro le donne è l’obiettivo della convenzione siglata dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale con l’associazione Sara Campanella.

Risorse e obiettivi del triennio

L’intesa, approvata in applicazione dell’articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2026, dispone uno stanziamento complessivo di 150 mila euro per il triennio 2026-2028. Tali fondi saranno impiegati per realizzare progetti e iniziative specificamente dedicati ai giovani, centrati sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere.

Memoria di Sara Campanella e impegno delle istituzioni

L’accordo richiama la memoria di Sara Campanella, studentessa del corso di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico presso l’Università di Messina, uccisa il 31 marzo 2025 da un coetaneo che si è poi tolto la vita. Sull’importanza dell’intervento nelle scuole, l’assessore Mimmo Turano ha dichiarato:

“Le istituzioni hanno il dovere di promuovere la cultura del rispetto contro ogni forma di violenza, creando occasioni di confronto, informazione e partecipazione – afferma l’assessore Mimmo Turano –. Come governo regionale siamo impegnati a portare questi valori nelle scuole, dove in questi anni abbiamo promosso diversi progetti e iniziative, come ad esempio ‘Arte di ogni genere’ pensato non solo per educare alle differenze, alla legalità, ma anche per sostenere la cultura del rispetto e tenere viva la memoria delle donne vittime di violenza. In quest’ottica si inserisce anche la convenzione sottoscritta con l’associazione dedicata a Sara Campanella, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su un fenomeno purtroppo ancora presente nella nostra società”.