Un fondo da 25 milioni di euro per rendere più efficienti dal punto di vista energetico le scuole pubbliche siciliane. È una delle novità del disegno di legge di Stabilità, approvato dalla giunta regionale il 10 novembre e ora all’esame delle commissioni di merito dell’Ars. L’obiettivo è consentire agli istituti di accedere direttamente, nel 2027, agli incentivi del Conto Termico 3.0, grazie ad anticipazioni a tasso zero. Il testo dovrà completare l’esame parlamentare prima che la misura diventi operativa.

Un fondo che si rigenera

Le risorse serviranno a finanziare la riqualificazione energetica degli edifici e gli impianti di condizionamento funzionali alla realizzazione degli interventi. La caratteristica principale è che il fondo sarà rotativo: le somme restituite torneranno interamente a disposizione per sostenere nuovi lavori. In questo modo la Regione punta a garantire continuità alla propria azione. Uno strumento pensato, quindi, per non esaurirsi con il primo ciclo di interventi. La gestione sarà affidata a Irfis-FinSicilia, che si occuperà di anticipare il denaro, monitorare l’utilizzo e recuperare le somme.

Come funzionerà

Il meccanismo è semplice. La scuola riceve l’anticipo e realizza i lavori. Poi presenta al Gestore dei servizi energetici, il Gse, la documentazione tecnica e amministrativa e la rendicontazione delle spese, per ottenere gli incentivi previsti. Solo dopo averli effettivamente ricevuti, restituirà a Irfis-FinSicilia le somme anticipate, secondo le modalità stabilite dall’avviso. Un sistema che evita agli istituti di dover disporre subito delle risorse necessarie per avviare i cantieri. L’avviso sarà pubblicato dall’assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale, d’intesa con quello dell’Economia, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Le parole di Turano

“Come annunciato a fine agosto, insieme agli uffici abbiamo studiato una misura che consente alle scuole siciliane di installare impianti efficienti per il condizionamento delle aule e il riscaldamento”, afferma l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano. “La crisi climatica in atto impone un intervento e il governo Schifani ha messo a disposizione un meccanismo che permette di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio scolastico siciliano”. L’investimento, aggiunge, “guarda alla sostenibilità ambientale, alla riduzione degli sprechi e al miglioramento degli ambienti di chi vive e lavora nelle nostre scuole”.