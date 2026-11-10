“Tagli sanguinosi alla scuola pubblica, Meloni e Valditara hanno tradito”: Conte e i deputati M5s incontrano sindacati e studenti

“L’incontro di questa mattina con rappresentanze studentesche e dei sindacati della scuola è stato molto proficuo. Ringraziamo i rappresentanti di Cgil, Cisl, Snals, Anief, Gilda, Rete Nazionale istituti tecnici, UdS e Rete Studenti Medi per la loro disponibilità e per il loro contributo così prezioso”. Lo scrivono in una nota Barbara Floridia, Luca Pirondini e Antonio Caso – parlamentari del Movimento Cinque Stelle e componenti delle Commissioni Istruzione di Camera e Senato – dopo la riunione di stamattina con le sigle dei docenti e degli studenti, alla presenza dell’ex premier Giuseppe Conte.

“È stata confermata la volontà comune di respingere i tagli sanguinosi per la scuola pubblica previsti in manovra e le misure propagandistiche contenute nel decreto scuola in discussione al Senato”, si legge ancora nel comunicato. “Sono solo gli ultimi atti di questo governo che giungono dopo quattro anni e cinque manovre di costante definanziamento e indebolimento del comparto scuola. Le principali criticità emerse riguardano i salari gravemente minati dall’inflazione, l’edilizia scolastica, il precariato, la riforma degli istituti tecnici, la mancanza di ascolto da parte del governo Meloni“.

“Noi continueremo a stare al fianco del mondo della scuola, a partire dalla mobilitazione di domani a Roma e dallo sciopero del prossimo 20 novembre”, prosegue la nota. “Ma il nostro impegno guarda molto oltre, alla costruzione di un programma del campo progressista che metta una scuola pubblica al centro dell’agenda politica, con più risorse, più personale e il contrasto netto a una visione della scuola subordinata a logiche privatistiche e di mercato. Meloni e Valditara hanno tradito la scuola pubblica”, concludono gli esponenti del M5s. “Spetterà a noi rimetterla in piedi”.