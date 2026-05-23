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Attualità
23.05.2026

Un webinar per la pace, migliaia di studenti coinvolti

Reginaldo Palermo
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Indice
Un Mosaico di Progetti e Voci
La Pace come pratica quotidiana
Come Partecipare

Il prossimo 26 maggio 2026, alle ore 10, il mondo della scuola italiana si darà appuntamento online per l’evento “Facciamo la Pace a…”, un webinar di circa due ore trasmesso in diretta su YouTube. L’iniziativa, promossa dal Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), rappresenta il culmine di un anno di impegno collettivo dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza.

Un Mosaico di Progetti e Voci

Al webinar parteciperà una vasta rappresentanza di insegnanti e studenti provenienti da ogni parte d’Italia: Acerra (NA), Agropoli (SA), Banchette (TO), Firenze, Ivrea (TO), Jesi (AN), Massa, Matera, Mestre (VE), Milano, Mira (VE), Modena, Napoli, Pesche (IS), Pomigliano d’Arco (NA), Spinea (VE), Verona.
Durante l’incontro verranno presentate e condivise le attività realizzate dalle classi nel corso dell’anno scolastico, tra cui:

  • La Flotilla dei bambini: una raccolta di lettere indirizzate ai politici per invocare la pace.
  • HeArt of Gaza: una mostra dei disegni realizzati dai bambini di Gaza.
  • La Carovana dei pacifici: un cammino simbolico di consapevolezza e condivisione.
  • Iniziative contro la discriminazione e collaborazioni con l’Osservatorio contro la militarizzazione.

La Pace come pratica quotidiana

L’obiettivo centrale dell’evento è dimostrare che la pace si costruisce ogni giorno nella nostra vita quotidiana: a casa, a scuola e con gli amici. Attraverso canti pacifisti e interventi diretti, i ragazzi — definiti gli “adulti del domani” — cercheranno di sensibilizzare anche il mondo degli adulti, suggerendo strade basate sull’incontro, la mediazione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti per costruire un mondo più giusto e solidale.

Come Partecipare

L’evento sarà fruibile da chiunque desideri sostenere questo percorso educativo attraverso la diretta streaming. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite:

  • WhatsApp: +393473503147
  • Email: educationpaix@mce-fimem.it
  • Link YouTube: https://youtube.com/live/pxw4laydf_U.
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