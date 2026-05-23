Un webinar per la pace, migliaia di studenti coinvolti

Il prossimo 26 maggio 2026, alle ore 10, il mondo della scuola italiana si darà appuntamento online per l’evento “Facciamo la Pace a…”, un webinar di circa due ore trasmesso in diretta su YouTube. L’iniziativa, promossa dal Movimento di Cooperazione Educativa (MCE), rappresenta il culmine di un anno di impegno collettivo dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza.
Al webinar parteciperà una vasta rappresentanza di insegnanti e studenti provenienti da ogni parte d’Italia: Acerra (NA), Agropoli (SA), Banchette (TO), Firenze, Ivrea (TO), Jesi (AN), Massa, Matera, Mestre (VE), Milano, Mira (VE), Modena, Napoli, Pesche (IS), Pomigliano d’Arco (NA), Spinea (VE), Verona.
Durante l’incontro verranno presentate e condivise le attività realizzate dalle classi nel corso dell’anno scolastico, tra cui:
L’obiettivo centrale dell’evento è dimostrare che la pace si costruisce ogni giorno nella nostra vita quotidiana: a casa, a scuola e con gli amici. Attraverso canti pacifisti e interventi diretti, i ragazzi — definiti gli “adulti del domani” — cercheranno di sensibilizzare anche il mondo degli adulti, suggerendo strade basate sull’incontro, la mediazione e la risoluzione nonviolenta dei conflitti per costruire un mondo più giusto e solidale.
L’evento sarà fruibile da chiunque desideri sostenere questo percorso educativo attraverso la diretta streaming. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione tramite: