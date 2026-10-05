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05.10.2026

Giornata mondiale degli insegnanti, Unesco: 60 anni di protezione della professione e miglioramento della condizione. Valditara: “Grazie per ciò che fate per i nostri giovani”

Daniele Di Frangia
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Indice
La diretta della Tecnica della Scuola (ore 15:00)
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Convegno Gilda: intervengono Valditara, Gratteri e Castellana
Le cause secondo la Gilda
Gli ospiti

Oggi, lunedì 5 ottobre, si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. Istituita dall’Unesco nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

Il tema del 2026 sarà “Schierati con gli insegnanti: 60 anni di protezione della professione, miglioramento della condizione e definizione del nostro futuro”.

I festeggiamenti si svolgeranno, a Parigi, dalle 9:10, nella sede dell’UNESCO, e saranno aperti dal direttore generale, Khaled El-Enany. Durante l’evento si svolgerà anche la consegna della nona edizione dell’Hamdan Prize, il premio biennale di 300mila dollari riservato dalla fondazione omonima a tre gruppi, singoli, autorità o istituzioni che vengano riconosciuti meritevoli di aver adottato pratiche educative e di sviluppo professionale innovative e creative nel mondo.

“Oggi è la Giornata Mondiale degli Insegnanti. Un ringraziamento di cuore per tutto ciò che fate per i nostri giovani”. Questo il tweet del ministro Giuseppe Valditara di questa mattina.

La diretta della Tecnica della Scuola (ore 15:00)

La Tecnica della Scuola, approfittando della ricorrenza, vuole porre un focus incentrato sui docenti e sulla loro libertà anche in merito alle Nuove Indicazioni Nazionali del primo, ma in futuro anche del secondo ciclo che tracciano delle linee ben precise sui programmi.

Alle ore 15,00 saremo in diretta per un dibattito con docenti, dirigenti scolastici, giornalisti ed esperti del settore.

Saranno ospiti la presidente dell’Associazione Nazionale Presidi del Lazio Cristina Costarelli, il filosofo dell’educazione Aluisi Tosolini, i docenti Norma Lisa Neiman, Gaetano Passarelli e Teresa Zuffanelli. Modera il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani. Conduce Daniele Di Frangia.

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Convegno Gilda: intervengono Valditara, Gratteri e Castellana

In occasione della Giornata mondiale dell’insegnante oggi, il 5 ottobre, la Gilda degli Insegnanti organizza a Roma, al Centro Congressi Cavour, dalle ore 9 alle 13, il convegno “Aggressioni e Patto Scuola-Famiglia: per una nuova centralità della funzione docente nell’istituzione scolastica”. Il sindacato intende segnalare il preoccupante incremento degli episodi di violenza fisica, verbale e psicologica ai danni dei docenti negli ultimi anni.

Le cause secondo la Gilda

Secondo il sindacato, le radici del fenomeno affondano nell’Autonomia scolastica, che avrebbe avviato la trasformazione della scuola istituzione in scuola azienda, erodendo lo spazio professionale dell’insegnante. A ciò si aggiungerebbe l’involuzione del rapporto con le famiglie, incrinato, a giudizio della Gilda, da un’indebita ingerenza dei genitori, che si farebbero «sindacalisti dei propri figli». Per la Gilda, le aggressioni sono un effetto estremo del modello aziendale: il convegno vuole ricavarne ipotesi di soluzione per restituire dignità intellettuale alla professione.

Gli ospiti

I saluti saranno affidati a Marco Molinaroli, presidente dell’Associazione Docenti Articolo 33, e a Giancarlo Varlese, direttore generale presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Interverranno, tra gli altri, il ministro Giuseppe Valditara, il coordinatore nazionale della Gilda Vito Carlo Castellana, la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan, il magistrato e saggista Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il giornalista Lucio Ficara (esperto della Tecnica della Scuola) ed altri docenti e giornalisti del settore.

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