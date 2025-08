Gli strafalcioni degli Esami di stato, spia del malessere più generale della scuola?

Se ne è già parlato e scritto, per sottolineare che la preparazione dei nostri studenti può raggiungere vette altissime, ma anche, talvolta, abissi di ignoranza scandalosa, nel senso proprio di scadere, inciampare ma anche scendere, come del resto si evince da ciò che è raccontato da taluni siti attorno appunto allo “zoppicare” delle conoscenze in possesso a taluni studenti agli esami di stato.

Ma dimostra pure che forse quello 0,03% di bocciati, a fronte del 99,7% di coloro invece che hanno conseguito il diploma, sono pochi rispetto alle effettive competenze e conoscenze che nel complesso ci si attenderebbe.

Da qui pure una opportuna e più attenta revisione della procedura degli esami di fine percorso scolastico, anche per dare meriti e demeriti, riconoscimenti ed elogi con giusta imparzialità, anche se, persino su questo fronte, tanti pedagogisti hanno a che dire: ma tant’è.

Capita allora, per dire di quanto distratta sia la preparazione di tanti ragazzi, che l’on. Aldo Moro, ucciso dalle Brigare rosse, nel 1978, sia stato invece rapito da Cosa nostra, che Marie Curie sia stata, non già premio Nobel, ma premio Oscar e D’annunzio sia diventato estetista. Che sono per lo più gli stessi errori che raccontiamo annualmente a ogni conclusione d’esame, per sottolineare ciò che prima si rilevava: le distrazioni e il pressapochismo che si registrano in alcune scuole e crediamo a macchia di leopardo.

Ma con cui si dimostra anche che sulla storia, per esempio, considerando il “Caso Moro”, in classe poco si è letto, discusso, parlato, interrogato sia di mafia, sia di terrorismo, sia di stragi, sia di politica con tutti gli altri riferimenti alle condizioni economiche e sociale del nostro Paese, compresi pure i misteri che l’hanno percorso e ancora lo percorrono, in continuità stragista con i casi, per esempio, Falcone e Borsellino, ma pure di Piazza Fontana o della Stazione di Bologna, ecc..

In ogni caso, a riprendere gli strafalcioni dei ragazzi agli esami, è sempre Skuola.net che raccoglie le tante soffiate degli stessi studenti che hanno assistito agli orali della Maturità.

E infatti, se ne stanno citando tante altre corbellerie e altrettante stanno viaggiando sul web come vascelli fantasma, portando con loro incredibili misfatti culturali che poi vanno in rotta di collisione con tutte le materie che si sono studiate in cinque anni: dalla storia, alla geografia, alla letteratura, all’arte e persino alla matematica e alle scienze, perché se Hitler fu insignito del Premio Nobel per la Pace, come qualcuno avrebbe risposto alla domanda della commissione, vuol dire che veramente la nostra scuola è messa male, almeno qualche angolo di essa, considerato pure che, insieme con le verità storico-politiche, viaggiano pure, su binari similari, anche le menzogne, e non già della notte, come recita un romanzo di Bufalino, ma del mezzogiorno della convivenza sociale.

Ma non solo. Sembra pure che persino alcuni docenti siano entrati nella schiera degli “strafalcionisti”, nel girone di coloro a cui sono state cucite le palpebre o, peggio ancora, sono puniti, come i simoniaci, stando con la testa appozzata in giù, incapaci di vedere il mondo e le cose, e dunque di leggere e capire, studiare e dare l’esempio di come si fa cultura.

Secondo quanto si legge sul portale, “una commissaria di arte che, parlando del Futurismo, ha affermato con sicurezza che questo movimento è nato nel 1919, anziché nel 1909. A peggiorare la situazione, il docente di storia che ha corretto la collega, dando vita a una discussione in sede di colloquio orale”.

Un caso isolato? Sicuramente, ma quanti di questi casi si saranno verificati senza essere registrati e dunque riportati?

Vediamo intanto gli svarioni per argomento, così come vengono rilasciati sul webe come noi li abbiamo trovati sul sito di RaiNews24:

Letteratura italiana

– D’Annunzio era estetista (il classico dei classici)

– Alla domanda su chi fosse un importante autore di romanzi del 900 che trattava la frantumazione dell’io, lo studente ha riposto Pascoli (era Pirandello )

– Manzoni è vissuto nel ‘600

– “La pioggia nel pineto”? Facile: è una poesia di Pascoli

– Emile Zola è un autore italiano (si è confuso con Gianfranco Zola)

Storia

– Hitler ha vinto il premio Nobel per la pace

– Il campo di concentramento di Auschwitz è stato liberato dagli americani

– Aldo Moro fu rapito da Cosa Nostra

– In Italia attualmente c’è la Monarchia

– La seconda guerra mondiale è iniziata nel ’33

Scienze

– Marie Curie ha vinto due premi OSCAR

Arte

– Di che colore è la Guernica? Rossa

Commissari

– Una commissaria di arte ha affermato che il futurismo nasce nel 1919 (anziché nel 1909), mettendosi anche a litigare con il collega di storia dopo essere stata corretta

– Commissario esterno di scienze: “Mia mamma e mia sorella (gemella) hanno assistito al mio esame, stavo parlando del DNA, quando il prof ha chiamato mia mamma e gli ha chiesto se i gemelli hanno lo stesso dna”

– Il commissario di Inglese, parlando di Charles Dickens, continuava a citare il romanzo “The picture of Dorian Gray”