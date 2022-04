Gps 2022, per fare istanza 20 giorni di tempo, ma i sindacati ne chiedono 30

Come abbiamo anticipato, l’ordinanza ministeriale per la riapertura delle graduatorie provinciali supplenze (Gps) è quasi pronta, lo ha comunicato lo stesso ministero dell’Istruzione ai sindacati, anticipando loro i diversi aspetti e le principali novità della nuova OM.

Il provvedimento atteso a partire dal 19 aprile non soddisfa del tutto le sigle sindacali. In particolare, si dibatte in queste ore della finestra temporale destinata alla presentazione delle domande: il ministero ha previsto 20 giorni di tempo per l’invio dell’istanza, ma lo Snals ne chiede almeno 30. Lo ha chiarito Irene Tempera, della segreteria nazionale Snals-Confsal, in occasione della diretta di Tecnica risponde LIVE del 6 aprile: “Negli anni recenti è invalsa la tendenza a ridurre sempre di più la tempistica delle varie procedure, che possono sembrare semplici ma sono complesse. Sinceramente non ne comprendiamo il motivo, siamo assolutamente contrari a questo,” ha contestato l’esperta di contrattazione sindacale.

E anche la Flc Cgil è dello stesso avviso. Ma la tempistica non rappresenta l’unico nodo dell’ordinanza. A seguire le altre proposte di modifica del sindacato di Francesco Sinopoli.

Altre richieste di Flc Cgil

Prevedere la visualizzazione immediata del punteggio come parte integrate dell’istanza inviata per l’aggiornamento della graduatoria.

Non considerare rinunciatari color che non esprimono tutte le sedi e consentire un “ripescaggio” nei successivi turni di nomina, se per le sedi espresse sopraggiungono disponibilità nei turni successivi.

Pubblicare il quadro completo dei posti disponibili prima dell’avvio delle scelte delle sedi.

Consentire ai docenti che hanno avuto assegnato lo spezzone in assenza di posti interi il completamento, anche mediante frazionamento di posto intero.

Rivedere le penalizzazioni rendendole meno aspre in rapporto a chi rinuncia alla nomina per giustificato motivo.

Chiarire il sistema delle precedenze nella scelta delle sedi previste da leggi di tutela (ad es. legge 104/92).

Eliminare gli errori presenti nell’articolo relativo alle discipline di indirizzo del Liceo Musicale.

La richiesta di confronto dei sindacati

I sindacati FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA RUA – SNALS CONFSAL – GILDA UNAMS hanno formalizzato la richiesta di confronto con il ministero. La formulazione della richiesta è la seguente:

Alla luce dell’informativa presentata alle Organizzazioni Sindacali sul tema della O.M. le scriventi Organizzazioni Sindacali, con riferimento a quanto previsto dall’art.22, comma 8, lettera a3 del CCNL vigente, chiedono l’apertura del confronto in merito: