Gps 2026, come sciogliere la riserva per il TFA sostegno – VIDEO TUTORIAL

Questo tutorial a cura del prof Lucio Ficara descrive la procedura telematica necessaria per sciogliere la riserva nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) dedicata ai docenti di sostegno. La guida spiega come accedere al portale Istanze Online tramite credenziali SPID per confermare il conseguimento del titolo di specializzazione TFA entro la scadenza stabilita.
Viene spiegato come inserire i dati relativi all’università, alla data di conseguimento e alla votazione finale convertita dal sistema. Il processo si conclude con la modifica della domanda nella sezione pertinente e il successivo inoltro formale dell’istanza per rendere definitivo l’inserimento. Infine, viene sottolineata l’importanza di conservare il file PDF generato dal sistema come ricevuta dell’avvenuto aggiornamento della propria posizione in graduatoria.
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